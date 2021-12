E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Analisámos o smartphone Huawei nova 9, falámos do novo SoC Snapdragon 8 Gen 1, da nova geração AMD Ryzen 6000, de avanços na ciência, e muito mais.

Embora os robôs sejam criados para desempenhar tarefas muito específicas e mecânicas, o avanço tecnológico tem permitido conhecer-lhes aptidões peculiares. A Ai-Da, por exemplo, é uma verdadeira artista capaz de pintar, desenhar, esculpir e escrever poesia.

Para esta última, a robô usa um sofisticado modelo de linguagem, uma base de dados de palavras, e análise de padrões de fala.

Os smartphones com ecrã na traseira não são uma novidade, ainda que não seja uma característica massificada. Tem vindo, na verdade, a ser reservada a modelos mais exclusivos e de gama superior. Então nos smartphones robustos, é mesmo algo que não existe... mas está a caminho.

O Doogee V20 5G acaba de ser anunciado pela marca com vários pormenores que se destacam no segmento.

Uma equipa multidisciplinar de cientistas da Universidade de Coimbra (UC) vai realizar o primeiro ensaio clínico em Portugal com um tratamento inovador para crianças e adolescentes que sofrem de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) ou Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), a ser realizado em casa.

A nova abordagem de tratamento foi desenvolvida no âmbito do projeto europeu STIPED.

A Huawei mantém o segmento dos smartphones forte e em contínuo desenvolvimento. Estamos a falar de equipamentos que estão integrados num ecossistema próprio, cada vez mais robusto, onde smartphones comunicam com computadores, com tablets, wearables e até periféricos de forma “uníssona”.

O Huawei nova 9 é um dos mais recentes lançamentos para o mercado global, com atributos que surpreendem dentro da gama. Venha conhecer os seus pormenores.

Depois da chegada dos novos processadores Alder Lake de 12.ª geração da Intel, a AMD tem agora em mãos uma tarefa bastante desafiante, no sentido em que deverá trazer para o mercado a sua nova linha de CPUs capazes de enfrentar os poderosos chips da rival norte-americana.

Segundo as mais recentes informações que foram agora divulgadas, a nova gama de CPUs AMD Ryzen 6000 será anunciada no mês de janeiro de 2022, mas apenas vai chegar efetivamente em fevereiro.

A época já vai adiantada na NBA e as principais estrelas já começaram a afirmar-se e a resolver jogos para as suas equipas. Tal como na realidade, também o videojogo que melhor representa a modalidade, já está no mercado e não quisemos deixar de o experimentar.

Como podem ver aqui, a edição de 2021 encontrava-se simplesmente fantástica. Será que NBA 2K22 mantém a fasquia?

A humanidade continua à procura de respostas à medida que novos mundos são descobertos. A busca por planetas para lá do nosso Sistema Solar revelou mais de 4000 mundos distantes em órbita de estrelas a milhares de anos-luz da Terra. A descoberta permitiu perceber que estes exoplanetas são muito diversificados. Assim, os astrónomos descobriram desde super-Terras rochosas, Neptunos em miniatura e até gigantes gasosos colossais.

Uma das descobertas mais intrigantes foi a de um gigante gasoso com cerca de cinco vezes a massa de Júpiter. Este estranho planeta completa uma órbita em torno da sua estrela em apenas 16 horas.

Apesar de conhecidos agora oficialmente, o novo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, não é uma novidade completa. As recentes fugas de informação já o tinha revelado e agora foi finalmente materializado, pronto a ser usado nos smartphones.

Foi na sua conferência anual que a Qualcomm revelou a sua grande aposta para o próximo ano. Este será o SoC que todos os smartphones Android vão querer ter presente.

A mineração de criptomoedas ainda continua a ser uma prática bastante aliciente, especialmente quando o valor das mesmas está em alta. No entanto, esta atividade acaba por ter consequências significativas na quantidade de equipamentos, nomeadamente placas gráficas, existentes no mercado.

A pensar nisso mesmo, a Nvidia lançou os seus chips CMP exclusivos para a mineração. E surgiram agora dois modelos da AMD personalizados pela Sapphire também criados em especial para a extração das moedas digitais. Vamos conhecer melhor as placas GPRO X080 e GPRO X060.

Como assim do Sol? Sim, pode parecer uma controvérsia, um lugar tão quente possuir água e "emanar" a mesma até inundar grande parte do terreno de um planeta.

Segundo uma equipa de cientistas liderada pela Universidade de Glasgow, o Sol pode ser a principal fonte de H₂O do nosso planeta, através do hidrogénio dos ventos solares.

Os smartphones estão cada vez melhores e com características que apenas faziam parte da nossa imaginação há alguns anos. No que respeita aos telefones dedicados ao mercado gaming, também estes se têm esforçado para oferecer aos jogadores os melhores equipamentos todos os anos.

Agora, as últimas informações indicam que a Nubia lançará os smartphones para jogos Red Magic 7 e Red Magic 7 Pro com uma tecnologia de carregamento rápido de 165W.

A Qualcomm tem estado a atuar de forma muito ativa nos últimos dias. No seu evento anual está a apresentar as novidades e as melhorias que trouxe aos seus SoC, com toda uma nova família de novas propostas.

Após conhecermos o Snapdragon 8 Gen 1, é agora a vez de ser apresentado o Snapdragon 8cx Gen 3. Este é um SoC dedicado aos computadores com Windows, que quer conquistar um espaço igual ao que a Apple conseguiu com os seus SoC M1.

A impressão 3D está hoje ligada a muitas áreas, desde negócios, saúde, estudo e até à curiosidade por puro lazer. A possibilidade de criar peças únicas e personalizadas a uma velocidade relativamente rápida, destaca-se como uma das suas vantagens. Para criar peças coloridas acaba por ser relativamente complexo, uma vez que, na maioria dos casos, é necessário haver troca de filamento.

No entanto, está a chegar ao mercado, em parceria com a Creality, um dispositivo capaz de trocar entre cores do filamento automaticamente, suportando até 7 bobines em simultâneo, podendo mesmo utilizar até diferentes materiais.

Para aqueles que temem os robôs, esta poderá não ser uma boa notícia. Afinal, além das características que lhes estão normalmente associadas, este novo robô humanoide tem as expressões faciais ainda mais avançadas e realistas.

A empresa responsável pelo seu desenvolvimento partilhou um vídeo no YouTube no qual mostra as proezas realistas.