A Qualcomm tem estado a atuar de forma muito ativa nos últimos dias. No seu evento anual está a apresentar as suas novidades e as melhorias que trouxe aos seus SoC, com toda uma nova família de novas propostas.

Após conhecermos o Snapdragon 8 Gen 1, é agora a vez de ser apresentado o Snapdragon 8cx Gen 3. Este é um SoC dedicado aos PCs com Windows, que quer conquistar um espaço igual ao que a Apple fez com os seus SoC M1.

A Qualcomm tem estado a apoiar a Microsoft no desenvolvimento de soluções baseadas em SoC ARM. Tendo, supostamente, um contrato de exclusividade, tem já propostas para este mercado, que está em clara expansão e a ganhar cada vez mais adeptos.

É assim natural que surja o Snapdragon 8cx Gen 3, a evolução da versão 8cx Gen 2, apresentada no ano passado. A Qualcomm tem aqui uma aposta grande e os números que apresentou prometem uma melhoria muito grande face ao que atualmente oferece neste campo.

Os dados da Qualcomm para o Snapdragon 8cx Gen 3 são bem claros. A marca revela que este SoC será 85% melhor em desempenho de CPU e até 60% mais rápido no desempenho do GPU, comparado com o modelo anterior. Revela ainda que será 60% mais melhor que a plataforma x86.

No campo da conetividade há também melhorias, com a Qualcomm a oferecer várias propostas. Aqui vão estar disponíveis os modem Snapdragon X55, X62, or X65 5G. O suporte para Wi-Fi 6 e 6E será uma realidade. No campo da energia, é avançado o suporte para vários dias de trabalho.

Além do Snapdragon 8cx Gen 3, a Qualcomm também anunciou o Snapdragon 7c Plus Gen 3. Este ainda é construído num processo de 6nm, mas promete um desempenho de CPU até 60% melhor e gráficos 70% melhores do que o 7c Gen 2.

É com estas novas propostas que a Qualcomm quer conquistar o mercado dos PCs e em especial o do Windows. Quer ser uma alternativa ao que a Intel e a AMD têm no mercado e, se possível, conseguir chegar também às propostas da Apple e da linha M1.