Apesar de conhecidos agora oficialmente, o novo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, não é uma novidade completa. As recentes fugas de informação já o tinha revelado e agora foi finalmente materializado, pronto a ser usado nos smartphones.

Foi na sua conferência anual que a Qualcomm revelou a sua grande aposta para o próximo ano. Este será o SoC que todos os smartphones Android vão querer ter presente.

Todos os anos a Qualcomm revela o seu novo SoC no evento Snapdragon Tech Summit. Este ano não foi diferente e há algumas horas foi dado a conhecer o Snapdragon 8 Gen 1, o SoC da Qualcomm para os melhores Android de 2022.

Esta nova propostas inaugura uma nova designação e uma nova nomenclatura, como já tinha sido dado a conhecer há alguns dias. Não se limita a ser apenas uma nova imagem, mas traz muitas melhorias em termos de desempenho e da própria tecnologia.

Do que foi revelado, o Snapdragon 8 Gen 1 é mais rápido e mais eficiente que o anterior, o 888. Consegue ter um desempenho 20% superior e ser 30% mais eficiente que o anterior. No GPU repete-se esta posição ao ser 30% mais rápido e 25% mais eficiente na gestão de energia.

Na captura de imagem e vídeo há nocividade, com o Snapdragon 8 Gen 1 a ser capaz de processar ainda mais informação dos módulos de fotografia. Este SoC será também capaz de gravar vídeo 8K HDR a 30 fps.

No campo da conetividade, destaca-se a presença do modem X65, que garante velocidades de 10Gbps no 5G. O Wi-Fi de 6ª geração vai garantir velocidades de até 3,6 Gbps no que toca a comunicações sem fios.

Agora que está apresentado, o Snapdragon 8 Gen 1 vai ser disponibilizado aos fabricantes de smartphones para que as primeiras propostas de topo sejam lançadas. Este será certamente o SoC criado para os melhores Android de 2022 e em breve isso deverá ser mostrado.