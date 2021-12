Lançado no passado dia 4 de outubro, o Windows 11 é agora o expoente máximo do que a Microsoft tem para oferecer aos utilizadores. Esta é uma atualização gratuita e por isso deveria agradar aos utilizadores, que o mostravam fazendo a sua instalação.

Com um lançamento muito controlado pela Microsoft, o Windows 11 acabou por não ter a expressão que muitos esperavam. Agora, 2 meses depois dos primeiros números, a realidade é diferente. Cada vez mais utilizadores estão a migrar para o Windows 11, algo que era naturalmente esperado.

Instalar e usar o novo Windows 11 não tem sido um processo simples. Os requisitos da Microsoft para esta versão elevaram a fasquia e deixaram de fora muitos utilizadores, que estavam convencidos da possibilidade de instalação.

Assim, e do que podemos ver agora, os dados de utilização do Windows 11 acabam por ser muito positivos. A base de instalação do Windows 11 cresceu e face ao mês passado e tem agora uma quota de mercado de 8,6% na versão normal e 0,3% na do Insiders.

Agora que a Microsoft parece estar a abrir ainda mais o Windows 11, com novas configurações a ter acesso, estes números vão certamente crescer. Os problemas de compatibilidade vão continuar presentes, mas agora a base de potenciais instalações é ainda maior.

Algo que também já se vê presente nestes números é a mais recente atualização do Windows 10. Esta chegou há muito pouco tempo e tem já uma expressão nos números apresentados. A sua quota de mercado é já de 3,7%.

Há parte destas duas versões, a fragmentação do Windows 10 continua bem presente e deverá ser uma realidade no futuro deste sistema. Por agora temos uma versão recente, a 21H1 com mais utilizadores, mas as restantes ainda têm uma expressão significativa.

Sendo o sistema operativo mais usado da Internet, o Windows continua com uma posição única no mercado, que dificilmente perderá. As novas versões ganham espaço e são rapidamente abraçadas pelos utilizadores, que querem novidades e melhorias de forma constante.