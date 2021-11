A Tesla tem reinventado muitas das interfaces que os fabricantes de carros oferecem aos condutores. Esta marca tem no seu sistema de entretenimento um ponto forte e uma aposta grande, que facilita todo o processo de utilização.

Com muitas ofertas dentro deste sistema, a Tesla tem constantemente melhorado esta área. Agora traz finalmente uma integração completa com os seus serviços. A mais recente versão do seu sistema passou a permitir a compra de extras e serviços diretamente nos carros elétricos.

Ao contrário do que é normal nos carros, e que cada vez menos é padrão, a Tesla oferece aos seus utilizadores a possibilidade de comprar serviços e extras. Estes são assentes em mensalidades e mudam assim o paradigma do que é o padrão.

Para subscrever estes serviços, a Tesla permite que os utilizadores contactem diretamente a marca, sempre com preferência para o online. Ao longo do tempo tem aberto o leque e também a forma como estes podem ser subscritos.

Depois de permitir que fosse feito diretamente no seu site e dentro da app que disponibiliza para os utilizadores, a marca voltou a melhorar este acesso. A partir de agora, e do que já pode ser visto, esta subscrição começou a ser possível nos próprios carros elétricos.

A mais recente versão do sistema dos seus carros elétricos passaram a ter esta possibilidade, ainda que não tenha todas as opções presentes. Por agora os utilizadores podem apenas subscrever a "Premium Connectivity", que está na área Upgrades.

Apesar de não ser clara a versão que trouxe esta novidade, a Tesla irá certamente alargar esta nova opção a todos os seus carros elétricos. Espera-se ainda que para além desta subscrição, a marca disponibilize novas ofertas nesta área.

Esta novidade certamente que trará ainda mais condutores para os serviços da Tesla. A marca tem estado a abrir a sua oferta de serviços extra e a ter cada vez menos nos seus pacotes base, levando a um verdadeiro contrato de prestação de serviços nestes carros elétricos.