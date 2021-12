Cliente Vodafone? Já pode ligar-se à rede 5G gratuitamente

A Vodafone já tem disponível a rede 5G para os seus clientes, permitindo que todos experienciem sem encargo adicional as potencialidades da quinta geração móvel. Nesta fase de arranque, todos os clientes com equipamento compatível vão poder experimentar as características diferenciadoras do 5G, designadamente a maior velocidade e qualidade das ligações de dados.

Até dia 31 de janeiro, a Vodafone terá o 5G disponível em todos os seus tarifários sem exceção, sem encargos adicionais e sem que os Clientes necessitem de tomar qualquer ação. Para os clientes particulares, no final do período experimental, a 31 de janeiro de 2022, o 5G estará integrado por defeito nos tarifários pós-pagos Red 10GB, Red Infinity e pré-pagos Vodafone You 10GB e Yorn X 10GB, sendo aplicado aos demais tarifários e a pedido do cliente o valor mensal de 5 euros.

O 5G estará também disponível de forma automática e integrado nos tarifários Red 10GB, V4 e em todos os planos Infinity, sendo aplicado para os demais tarifários, em caso de decisão de continuidade de acesso ao 5G por parte do Cliente, o valor mensal de 4,07 euros sem IVA.

Os clientes Vodafone possuidores de telefones 5G vão já podem também usufruir desta tecnologia em roaming a partir de Espanha, alargando-se progressiva e aceleradamente a outros países.

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, refere que...

A Vodafone quer que a experiência da tecnologia 5G seja o mais democratizada possível e é nesse sentido que providenciamos a experimentação da mesma, a todos os nossos clientes. Como foi nosso compromisso, vamos assegurar também a presença desta tecnologia em todas as capitais de distrito. Este é um momento de grande satisfação para a Vodafone, que pode finalmente trazer para Portugal a rede 5G, já comercializada em 15 países onde a Empresa está presente. Temos o know how e queremos colocá-lo ao serviço dos portugueses, com a qualidade de sempre

A Vodafone congratula-se por poder dar início a esta nova e disruptiva etapa da tecnologia móvel, cujo potencial se afigura especialmente relevante para o desenvolvimento do tecido empresarial português e da qualidade de vida dos portugueses.