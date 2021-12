Sapphire GPRO X080 e GPRO X060: as gráficas da AMD para minerar criptomoedas

A mineração de criptomoedas ainda continua a ser uma prática bastante aliciente, especialmente quando o valor das mesmas está em alta. No entanto, esta atividade acaba por ter consequências significativas na quantidade de equipamentos, nomeadamente placas gráficas, existentes no mercado.

A pensar nisso mesmo, a Nvidia lançou os seus chips CMP exclusivos para a mineração. E surgiram agora dois modelos da AMD personalizados pela Sapphire também criados em especial para a extração das moedas digitais. Vamos conhecer melhor as placas GPRO X080 e GPRO X060.

Serão estas as novas placas para mineração da AMD?

O site El Chapuzas Informatico teve acesso às primeiras imagens daquelas que serão as placas gráficas da AMD dedicadas à mineração de criptomoedas. Os modelos são personalizados pela Sapphire, empresa parceira da fabricante norte-americana.

Em concreto falamos das placas AMD Sapphire GPRO X080 e GPRO X060. E a fonte que forneceu as informações ao site espanhol afirma que, de cada um dos modelos, existem disponíveis milhares de unidades.

Contudo, caso já esteja à procura destes equipamentos para compra, pode 'tirar o cavalinho da chuva'. Isto porque, segundo os detalhes revelados, estas GPUs não estarão à venda nas lojas, mas serão sim vendidas diretamente aos sistemas de mineração das moedas digitais.

Sapphire AMD GPRO X080

Esta placa usa o chip gráfico Navi 22 com 2304 processadores Stream @ 2132 MHz. Conta também com 10 GB de memória GDDR6 de 16 Gbps e uma interface de memória de 160 bits. Traz um sistema de arrefecimento com ventoinhas duplas, conector PCIe de 8 pinos e promete ainda uma taxa de hash de 38,05 MH/s. Conta também com um TDP de 165 W, no entanto é referido que consegue alcançar 41,6 MH/s com um consumo de 93 W.

Como seria de esperar, o modelo não tem gráficos e, como tal, será necessário um CPU com iGPU, ou outra estratégia, para exibir imagem. De acordo com as informações, este modelo custa 750 euros e trata-se do chip usado pela AMD Radeon RX 6700M.

Sapphire AMD GPRO X060

Por sua vez, este modelo traz o chip Navi 23 XL com 1792 processadores Stream de 2.400 MHz. Conta ainda com 8 GB de memória GDDR6 @ 14 Gbps e uma interface de memória de 192 bits.

O GPRO X060 traz 1 porta DisplayPort e outra HDMI, sendo capaz de oferecer uma taxa de hash de 27,08 MH/s e 100 W de TDP. No entanto há a promessa de que este modelo pode fornecer 29,4 MH/s a 60 W através de alguns ajustes.

O modelo tem um valor de 550 euros e usa o mesmo chip gráfico da placa Radeon RX 6600.