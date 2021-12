Atualização da próxima geração de Cyberpunk 2077 será gratuita para PS4 e Xbox One

A CD Projekt Red está bastante empenhada em reverter a imagem e expetativa que as pessoas têm do seu jogo Cyberpunk 2077. Depois do lançamento desastroso que levou a que a potencial popularidade do título fosse 'por água abaixo', agora a criadora polaca está bastante crente de que o jogo visto como muito bom no futuro.

Claro que, para isso, é necessário mais do que apenas querer. Neste sentido, a empresa anunciou recentemente que a atualização da próxima geração de Cyberpunk 2077 será gratuita para quem tem as consolas PlayStation 4 e Xbox One.

Tal como se costuma dizer, 'tristezas não pagam dívidas' ou 'não adianta chorar sobre o leite derramado'. E parece que é essa mesma a nova filosofia da CD Projekt Red depois do fracasso inicial do Cyberpunk 2077.

Recentemente a criadora do polémico título afirmou que o jogo será visto como 'muito bom' no futuro, assim que os problemas mais significativos sejam ultrapassados. Para além disso acredita que venderá durante muitos anos.

Mas os esforços da empresa polaca vão ainda mais além. E segundo afirmou nesta segunda-feira (29), tudo está bem encaminhado para o lançamento das versões de Cyberpunk 2077 para as consolas PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S já no primeiro trimestre de 2022

Atualização da próxima geração Cyberpunk 2077 gratuita para PS4 e Xbox One

Uma outra novidade que deve ser destacada é a confirmação da empresa de que qualquer pessoa que tenha comprado o jogo para a PlayStation 4 e Xbox One irá receber a atualização de última geração gratuitamente. Uma vez que o jogo conta com suporte de compatibilidade com versões anteriores, quem tiver o jogo receberá a atualização totalmente gratuita.

Caso ainda não tenha o jogo Cyberpunk 2077, e seja sua intenção ter, talvez consiga encontrar encontrá-lo a preços mais baixos nesta época natalícia, e em especial durante a Black Friday.

