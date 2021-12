Tem mesmo a certeza que quer instalar o Chrome a partir do Edge?

A Microsoft tem hoje um dos melhores navegadores para desktop e é, evidentemente, um concorrente à altura do Chrome da Google, que continua a ser o mais utilizado no mundo. Temos visto a Microsoft a ser engenhosa na hora de oferecer o seu browser aos consumidores e, aparentemente, as suas ações nesse sentido passarão a ser ainda mais evidentes.

Quando o utilizador for para instalar o Chrome a partir do Edge, vai receber novos alertas com o objetivo de travar o procedimento.

A Microsoft tem, além do seu sistema operativo para computadores, algum do melhor software para responder às mais variadas necessidades dos utilizadores. Sendo um sistema tão completo, já integra muito desse software de forma nativa, o que acaba por trazer insatisfação à concorrência.

Recentemente foi notícia um processo judicial que está a decorrer contra a Microsoft, liderado pela Nextcloud, um serviço cloud similar ao OneDrive, com o apoio de mais 30 empresas, onde a Microsoft é acusada de exercer posição dominante, por impigir aos utilizadores os seus serviços.

O Edge não é referido neste processo, o facto é que o browser da Microsoft tem concorrência, mas é assumidamente o software nativo do Windows. Apesar de muitos utilizadores usarem aquilo que têm desde logo à disposição, a verdade é que muitos outros apenas usam o Edge para fazer o download do Chrome.

Edge vai ser mais chato para quem quiser instalar o Chrome

É evidente que esta transferência ocorre sem qualquer limitação, mas no Windows, parece que o Edge vai ser mais chato para quem quiser instalar o Chrome.

Segundo o site Neowin, estão começar a surgir mensagens no Edge para os utilizadores que tentarão instalar o browser da Google. As caixas de texto, que carecem de interação por parte do utilizador para desaparecerem, têm mensagens como:

O Microsoft Edge funciona com a mesma tecnologia do Chrome, com a confiança adicional da Microsoft

"Eu odeio economizar dinheiro", nunca ninguém disse. O Microsoft Edge é o melhor navegador para compras online

Esse browser é tão 2008! Sabe o que há de novo? Microsoft Edge.

Não é possível rejeitar estas mensagens por forma a não surgirem novamente. A única opção parece mesmo ser clicar no X que surge no canto superior direito.

Alguns utilizadores já começaram a receber estas mensagens. Para quem ainda não as viu a surgir, certamente que já se apercebeu que, ao escrever "Chrome download" no Bing do Edge, há uma mensagem que resume estes prompts: