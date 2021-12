A oferta de serviços e apps de mensagens nunca foi tão variada como agora. Existem para todos os gostos e para todas as apps, prometendo o máximo de segurança e de privacidade, garantindo também que as mensagens não podem ser lidas ou consultadas.

Uma nova informação, vinda diretamente do interior do FBI, revelou que afinal nem tudo é verdade. Mostrou que o WhatsApp e iMessage são as apps que mais dados libertam, segundo o que foi revelado.

Serviços de mensagens revelam muitos dados

A informação é recente e vem mostrar uma faceta nova nos serviços e apps de mensagens. Toda a privacidade e segurança destas propostas afinal não está totalmente garantida, havendo muitos dados que acabam por poder ser revelados.

Esta realidade foi revelada por um documento interno do FBI e mostra como estas apps podem libertar dados. Da lista presente fica claro que WhatsApp e iMessage são as apps que mais dados libertam, sendo em ambos os casos a informação limitada.

WhatsApp e o iMessage são os que mais libertam

O iMessage da Apple, caso exista uma ordem do tribunal, dará a esta agência acesso a informações básicas do utilizador, bem como dados de pesquisas no iMessage. As mensagens ficam fora, mas apenas se o utilizador não tiver feito backup no iCloud. Caso estejam no serviço, a Apple consegue aceder-lhes.

No WhatsApp a situação é diferente. Com o mesmo mandato, o serviço da Meta dá acesso a informações básicas do utilizador e a sua atividade, via metadados. A grande diferença é que este serviço consegue fornecer dados em (quase) tempo real. A situação dos backups é idêntica ao iMessage, caso exista sincronização.

Há quem garanta a privacidade dos utilizadores

O mesmo documento foca-se também noutros serviços bem conhecidos. O Signal é o que menos dados fornece às autoridades, tendo apenas disponível a data e a hora de registo de um utilizador, bem como a última data em usou o serviço. No caso do Telegram é ainda mais restrito, sem qualquer informação acessível, mas em situações pontuais podem ser obtidos o IP e o número de telefone de um utilizador.

Em muitos casos esta não é propriamente uma novidade, pois as autoridades podem aceder a muita informação. O que não se tinha noção era a quantidade de dados obtidos, no caso do iMessage, e a rapidez com que isso acontece, como no WhatsApp.