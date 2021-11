Análise: Huawei nova 9, um smartphone que surpreende

A Huawei mantém o segmento dos smartphones forte e em contínuo desenvolvimento. Estamos a falar de equipamentos que estão integrados num ecossistema próprio, cada vez mais robusto, onde smartphones comunicam com computadores, com tablets, wearables e até periféricos de forma “uníssona”.

O Huawei nova 9 é um dos mais recentes lançamentos para o mercado global, com atributos que surpreendem dentro da gama. Venha conhecer os seus pormenores.

Especificações Gerais do Huawei nova 9

O Huawei nova 9 foi apresentado a 21 de outubro, sendo um dos mais recentes dispositivos do portefólio da empresa para o mercado global.

Este smartphone tem um ecrã de 6,57” com resolução fullHD+ de 1080 x 2340 píxeis, tecnologia OLED, 1,07 milhões de cores (1B colors) e uma taxa de atualização que vai até a um máximo de 120Hz. O ecrã ainda integra o sensor de impressões digitais ótico.

O processador é um Snapdragon 778G 4G (6 nm), octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) e vem com uma GPU Adreno 642L. Em Portugal, está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O módulo de câmaras traseiro é composto por quatro câmaras: 50 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande angular) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade). A resolução máxima de gravação de vídeo é de 4K. A câmara frontal é de 32 MP e também grava vídeo a 4K.

Em termos de conectividade, o Huawei nova 9 vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, Bluetooth 5.2, sistema de geolocalização (A-GPS, GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC), tem NFC e USB Tipo-C.

O som é reproduzido em stereo e não inclui ligação de 3,5mm para jack de áudio. Relativamente à bateria, a sua capacidade é de 4300 mAh com carregamento rápido de 66W.

Construção e Design

O Huawei nova 9 é um smartphone elegante e leve que conjuga os vidros frontais e traseiros, com uma estrutura em plástico. Assim, pesa apenas 175g e tem uma espessura de apenas 7,8mm, sendo extremamente confortável de usar no dia a dia.

Na parte frontal, existe o vidro com proteção Gorilla Glass, com perfuração para a câmara frontal ao centro. O altifalante para chamadas e para som em stereo está colocado de forma bastante discreta na moldura do smartphone, moldura essa que é bastante fina em torno de todo o ecrã.

Na traseira o destaque vai para o módulo das câmaras, com o sensor de 50 MP em destaque e os restantes colocados num círculo junto do flash LED. A restante capa traseira tem uma cor que varia de cor com a incidência de luz, o que lhe dá um aspeto ainda mais elegante.

Nas laterais encontram-se todos os elementos habituais, sendo que do lado esquerdo não existe nenhum elemento. Do lado direito encontram-se os botões de volume e power, com o apontamento a vermelho característico.

Em baixo está colocado o altifalante principal, a porta USB Tipo-C, um microfone e o slot para cartões nano-SIM, sendo este um modelo que suporta dois cartões LTE. Na zona superior há um outro microfone.

O ecrã do Huawei nova 9

Um dos aspetos que mais surpreende neste smartphone é o seu ecrã. Tem a resolução esperada para a gama, de 1080 x 2340 píxeis, no entanto, os 120 Hz adaptativos, aliados à ampla gama de 1,07 milhões de cores elevam a experiência de utilização.

Há uma fluidez incrível e o ecrã curvo aumenta a área de visualização dos conteúdos, excelente para visualização de fotos ou vídeos e até mesmo durante os jogos.

Desempenho e sistema operativo

O Huawei nova 9 vem equipado com EMUI 12, um sistema baseado em Android direcionado ao mercado internacional e já conhecido bastante bem pelos fãs da marca. De referir que as aplicações estão disponíveis através da loja proprietária AppGallery.

A interface é muito intuitiva e os menus agradáveis de ver e simples de utilizar. Além disso, é um sistema bastante fluido e durante o tempo de utilização nunca comprometeu nenhuma das tarefas executadas.

Este sistema operativo está sustentado também por um processador de grande qualidade para a gama média/alta, o Snapdragon 778G 4G de 6 nm, e os 8 GB de RAM disponíveis para gestão das tarefas.

Com base nalguns testes de benchmark temos o nova 9 com pontuações muito interessantes, em linha com o que outros modelos com hardware semelhante oferecem. Em resumo, por exemplo, no AnTuTu (versão 9) atingiu uma pontuação a bater nos 470 mil pontos.

As câmaras do Huawei nova 9

O Huawei nova 9 tem como trunfo as suas câmaras, como, aliás é apanágio da Huawei. Este smartphone tem então um módulo principal composto por:

50 MP, f/1.9, 23mm (grande angular), PDAF

8 MP, f/2.2, (ultra grande angular)

2 MP, f/2.4, (profundidade)

2 MP, f/2.4, (macro)

Já a câmara frontal tem um sensor grande angular de 32 MP.

A app câmara é bastante completa e intuitiva de usar. Tem em cima as ações rápidas como ligar e desligar a AI, Flash LED, escolher filtros rápidos ou aceder às definições.

Os modos fotográficos surgem logo acima do obturador, bastando deslizar para que haja comutação entre eles. Em mais, existe ainda uma série de modos mais específicos como supermacro, câmara lenta, Pro ou panorama.

O destaque vai para o modo Vlog. Esta forma de captura permite trocar entre câmaras criando várias cenas de vídeo com diferentes perspetivas, criando a dinâmica que se procura num vídeo deste formato.

O detalhe captado pela câmara principal com tecnologia Ultra Vision do smartphone é incrível, tanto em fotografias mais próximas como em paisagens. O sensor de 50 MP tem uma abertura de f/1.9 o que garante uma boa entrada de luz no sensor, ideal para fotos em ambientes menos iluminados.

A opção supermacro permite captar fotos com uma distância muito curta, captando os mais pequenos detalhes de um objeto. No entanto, há que ter em consideração que a câmara macro tem uma abertura mais pequena, pelo que necessita de muita luz para que os resultados sejam os melhores possíveis.

Em vídeo destaca-se a qualidade de som captado e a estabilização da imagem, dois elementos fundamentais para um bom vídeo.

Eis alguns exemplos:

Bateria e autonomia

O Huawei nova 9 tem uma bateria com capacidade de 4300 mAh que carrega a 66W. Com o carregador com esta potência a bateria é carregada em cerca de 40 minutos, dos 0 aos 100%. Em cerca de 15 minutos, é carregada metade da bateria.

Em termos de autonomia, a verdade é que 15 minutos de carga, foram suficientes para que o smartphone durasse para um dia inteiro, considerando uma utilização moderada.

Para uma utilização intensiva, terá que se ter uma carga completa da bateria. Isto significa que os 4300 mAh são suficientes para não ter que meter o smartphone à carga durante um dia inteiro ou mesmo dois dias, para utilizadores mais moderados.

Veredicto

O Huawei nova 9 está disponível no mercado por 549,99 €, nas cores preto e azul, esta última, uma cor mais premium, com nuances que variam entre o azul e o lilás. Pode ser encontrado com 8 GB de RAM + 128 GB de armazenamento.

Como utilizadora do Huawei P40 Pro não tive qualquer necessidade de um período de adaptação à gestão das aplicações vindas da AppGallery ou através de APK de fontes confiáveis, com a ajuda do Petal Search. É evidente que para quem vem de outro sistema operativo haverá um período de adaptação, mas é algo muito orgânico.

Como aspetos mais positivos destaco em primeiro lugar o desempenho geral do smartphone, que se revelou rápido na execução das tarefas mais simples, como poderoso durante, por exemplo, jogos mais ricos em termos gráficos. Destaco em seguida a câmara principal pelos detalhes que oferece em cada fotografia. E, por fim, o ecrã com uma fluidez e exibição de cores extraordinária.

Há ainda que referir que a reprodução de som em stereo é boa, o desbloqueio por impressão digital acontece de forma rápida e a bateria tem uma autonomia esperada.

O Pplware agradece à Huawei a cedência do Huawei nova 9 para análise.