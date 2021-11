Os melhores jogos para Android em 2021 são…

Todos os anos, a Google apresenta a sua lista das melhores aplicações e jogos para Android disponíveis na Play Store. Além das versões mobile, este ano a empresa alargou os prémios para as apps desenvolvidas para Wear OS e Google TV.

Venha conhecer os melhores jogos de 2021.

À semelhança de 2020, as apps de desenvolvimento pessoal, voltaram a ser das favoritas dos utilizadores. Já no universo dos jogos, voltamos a ver os personagens do Pokémon em destaque com um novo título, muito graças à jogabilidade dinâmica e experiência multiplataforma.

As listas apresentadas são relativas a Portugal. A lista dos EUA pode ser consultada aqui. Hoje destacamos os melhores jogos nas suas várias categorias.

Os Melhores Jogos de 2021 para Android

O Melhor jogo

Pokémon UNITE

E para si, qual foi o melhor jogo de 2021?