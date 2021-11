Os robôs aspiradores são uma grande ajuda para manter a casa limpa diariamente, sem qualquer esforço. Aliás, esteja em casa ou na rua, a qualquer momento, pode meter o robô a funcionar à distância de um smartphone. A Ecovacs é uma das fabricantes de melhor qualidade que temos à disposição neste segmento e, depois de muitas análises, trazemos sugestões que ainda têm preços de promoção.

Este é o top 5 de robôs aspiradores Ecovacs Deebot... quem sabe para presentear a sua casa neste Natal.

Top 5 robôs aspiradores

Ecovacs Deebot OZMO 950 - 360 €

A proposta Deebot OZMO 950 é um dos que oferece mapeamento por pisos, uma característica muito procurada pelas famílias. Esta possibilidade faz com que o aspirador possa ser usado em toda a casa, sem que haja redefinição de mapas constantemente.

O Deebot OZMO 950 vem então com tecnologia OZMO de limpeza inteligente com água, tem deteção inteligente de tapetes e carpetes. Conjugados, estes fatores proporcionam uma limpeza mais eficiente de todo o chão da casa.

A tecnologia de mapeamento é designada de Smart Navi 3.0. Permite criar um mapa completo da casa e dos seus obstáculos. Mapeamento este, ajustado a cada nova aspiração de forma a haver uma adaptação a uma nova disposição do mobiliário.

A bateria do OZMO 950 permite aspirar um máximo de 200m², dependendo do piso e da potência utilizada. O nível de ruído máximo, durante a utilização em potência máxima é de cerca 66 dB. Em potência normal andará pelos 50 dB. Um ruído, de facto, bem mais abaixo, do que outros aspiradores já aqui testados.

Este robô pode ser ligado a uma rede Wi-Fi a 2.4 GHz para que haja uma interação entre ele e o smartphone. Além disso, reproduz informações por voz em indicativas do seu estado.

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI - 500 €

O Deebot OZMO T8 AIVI além da tecnologia OZMO que permite dosear a água que sai do depósito quando se está a utilizar a função de mopa, integra o sistema OZMO Pro. Basicamente, além do depósito tradicional de água, existe um outro depósito mais evoluído tecnologicamente e que garante resultados de limpeza muito melhores.

Assim, o robô não só aspira e lava de uma só vez, como também inclui uma placa de esfregona acionada eletricamente e funciona com vibrações de alta frequência para melhor lidar com manchas difíceis.

A tecnologia AIVI permite que o robô reconheça facilmente objetos de forma a evitá-los durante a aspiração. Assim, bloqueios por causa de fios, brinquedos no chão ou chinelos espalhados pela casa, são minimizados.

Além disso, o robô faz um mapa dos objetos reconhecidos anteriormente para melhor se adaptar aos ambientes domésticos e melhorar o modo como limpa. Isto relaciona-se com uma velocidade de reconhecimento 200% mais rápida e uma redução de 60% da taxa de bloqueio, quando comparado com o OZMO 960.

A tecnologia TrueMapping também integrada faz deteção a laser D-ToF, a nova geração de tecnologia de orientação a laser. O robô pode agora detetar o dobro da distância (até 10 m) com uma precisão muito mais elevada.

Finalmente, há a destacar o sistema de câmara com transmissão de vídeo em direto.

Ecovacs Deebot OZMO T8 - 480 €

Basicamente, esta é a mesma versão que o anterior, mas sem a tecnologia AIVI integrada. Ambos têm depósito de lixo de 420 ml e de água de 240 ml, a mesma potência e poder de sucção, a mesma bateria, sendo que a autonomia é praticamente a mesma (em modo OZMO) e quando a bateria chega ao fim, dirige-se para a base de carregamento, como qualquer um dos outros.

Relativamente ao sistema de mapeamento, conta então com tecnologia TrueDetect 3D e TrueMapping, tem ajuste de potência por tipo de piso a aspirar, faz mapeamento por andares e todo o controlo é feito via app de forma eficaz. De notar que estes aspiradores também podem ser controlados via assistentes virtuais (Google Assistant e Alexa).

A diferença reflete-se evidentemente no preço. E há que notar que estes são preços promocionais que servem apenas de referência.

Ecovacs Deebot OZMO 920 - 300 €

Uma vez mais destacamos um produto com tecnologia OZMO. Para quem tem animais ou mesmo para quem entra em casa com os sapatos da rua, não há qualquer dúvida que uma opção que integre mopa torna a limpeza muito mais profunda.

Esta máquina tem um depósito de lixo de 430 ml e leva 240 ml de água no sistema de mopa. Para mapeamento tem também a tecnologia Smart Navi 3.0 e permite mapeamento por pisos.

A app Ecovacs dedicada é bastante completa garantindo uma limpeza personalizada. Com a possibilidade de gestão de mapas, além da criação de diferentes mapas, o utilizador tem à sua disposição mais recursos de edição dos mapas. Os limites virtuais são adicionados na área de gestão dos mapas. Depois, todo o controlo de potência de aspiração, nível do fluxo da água, lembretes, registos de limpeza, agendamentos... tudo é feito da forma comum através do menu das definições.

Estes aspiradores podem ser integrados no Google Home e tem uma autonomia para cerca de 110 minutos, o que equivale a cerca de 130 metros quadrados de área aspirada.

Ecovacs Deebot 605 - 170 €

O Ecovacs Deebot 605 é um modelo mais económico e, por isso, não dispõe de tanta tecnologia associada. Ainda assim, a aspiração eficiente é garantida. Além disso, também dispõe de tanque com água e mopas para limpeza do chão.

A sua autonomia fica nos 110 minutos, o que significa que permite aspirar cerca de 110 metros quadrados de área. Este valor vai sempre depender do modo de aspiração escolhido e dos próprios obstáculos que existam na casa.

A aspiração é feita em zig-zag tal como nos outros modelos e tudo pode ser controlado via app, com mapeamento incluído, ainda que só para um andar.

Todos estes modelos estão disponíveis em Portugal na Fnac e na PCDiga, sendo que os preços indicados no artigo são os mais baixos atualmente, com descontos aplicados, pelo que é uma boa oportunidade para fazer este investimento e presentear a sua casa com um destes robôs.