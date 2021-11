AMD Ryzen 6000 serão anunciados em janeiro, mas chegarão apenas em fevereiro, diz rumor

Depois da chegada dos novos processadores Alder Lake de 12.ª geração da Intel, a AMD tem agora em mãos uma tarefa bastante desafiante, no sentido em que deverá trazer para o mercado a sua nova linha de CPUs capazes de enfrentar os poderosos chips da rival norte-americana.

Segundo as mais recentes informações que foram agora divulgadas, a nova gama de CPUs AMD Ryzen 6000 será anunciada no mês de janeiro de 2022, mas apenas vai chegar efetivamente em fevereiro.

CPUs AMD Ryzen 6000 chegarão apenas em fevereiro de 2022

De acordo com os mais recentes rumores vindo de fontes confiáveis da indústria, parece que os novos processadores AMD Ryzen 6000 apenas vão chegar ao mercado no mês de fevereiro de 2022.

As informações anteriores davam como certa a chegada dos novos CPUs já em janeiro, mais concretamente durante a CES 2022 que se inicia a 5 de janeiro. No entanto, agora o leaker "Greymon55", considerado como uma fonte significativamente confiável, revelou que a produção em massa desta linha de processadores já começou em meados deste mês de novembro, mas irá demorar 3 meses até que os chips cheguem finalmente ao mercado. Ou seja, fazendo as contas, a linha AMD Ryzen 6000 deverá ser lançada na segunda quinzena do mês de fevereiro.

A grande novidade dos Ryzen 6000 estará relacionada com a memória cache da arquitetura Zen3 reutilizada e que irá integrar a memória 3D V-Cache. Esta, por sua vez, promete oferecer até 15% de melhoria de desempenho.

Mas a nova linha da AMD irá fazer a ponte para a chegada da ainda mais aguardada gama Ryzen 7000, já baseada na nova arquitetura Zen4 da marca e que promete mais 18% de IPC (instructions per cycle/clock). Estes chips serão construídos no processo de fabrico de 5nm e suporte a memórias DDR5. Segundo os rumores, deverão também trazer gráficos integrados.

