Este robô tem as expressões faciais mais realistas de sempre

Para aqueles que temem os robôs, esta poderá não ser uma boa notícia. Afinal, além das características que lhes estão normalmente associadas, este novo robô humanoide tem as expressões faciais ainda mais avançadas e realistas.

A empresa responsável pelo seu desenvolvimento partilhou um vídeo no YouTube no qual mostra as proezas realistas.

Com o desenvolvimento da Inteligência Artificial, as máquinas, no geral, estão a aprender a executar tarefas outrora destinadas a humanos. Contudo, estão a ir ainda mais além, estando os robôs, por exemplo, a assemelhar-se cada vez mais a seres humanos.

Para que a atividade dos robôs junto dos humanos seja mais fluída, os investigadores têm trabalhado no sentido de os tornar mais interativos, ensinando-os a comunicar. Para além da comunicação verbal, a não verbal, assim como acontece com os humanos, possui um papel preponderante no momento das interações.

Portanto, uma empresa sediada no Reino Unido, Engineered Arts, desenvolveu um robô humanoide, a Ameca, capaz de exibir expressões faciais semelhantes às humanas.

Num vídeo partilhado pela empresa no YouTube, o robô desperta, move os braços e exibe um turbilhão de expressões. Aquele serve, então, para mostrar que a Ameca pode, efetivamente, expressar-se sem recorrer às palavras. Todavia, de acordo com a Engineered Arts, apesar de já ter sido feita investigação nesse sentido, o robô ainda não consegue andar, uma vez que os dados ainda não foram transferidos.

A empresa chama-lhe Future Face of Robotics (em português, futura cara da robótica), pelo que o objetivo principal não passa por permitir que ela caminhe ou salte. Mais do que isso, o robô é alimentado pelo sistema operativo Engineered Arts' Tritium, que permite às empresas envolvidas no seu desenvolvimento testar as tecnologias que lhe vão sendo associadas.

Conforme adiantou a empresa, o robô Ameca pode ser alugado para exposições e debates ao vivo ou na televisão. Aliás, estará em exposição no CES 2022, agendado para janeiro do próximo ano.

