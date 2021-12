Co Print – Imprima a cores em 3D e sem trocar o filamento

A impressão 3D está hoje ligada a muitas áreas, desde negócios, saúde, estudo e até à curiosidade por puro lazer. A possibilidade de criar peças únicas e personalizadas a uma velocidade relativamente rápida, destaca-se como uma das suas vantagens. Para criar peças coloridas acaba por ser relativamente complexo, uma vez que, na maioria dos casos, é necessário haver troca de filamento.

No entanto, está a chegar ao mercado, em parceria com a Creality, um dispositivo capaz de trocar entre cores do filamento automaticamente, suportando até 7 bobines em simultâneo, podendo mesmo utilizar até diferentes materiais.

O mundo da impressão 3D multicor e multimaterial está a evoluir de dia para dia, mas ainda está fora do alcance de muitos utilizadores. A Co Print Tech quer mudar essa realidade.

A empresa, parceira estratégica da Creality, que traz excelentes inovações para a indústria de impressoras 3D, e acabou de anunciar um novo módulo de multi-filamento. O produto Co Print encontra-se já em campanha de financiamento coletivo tendo, nas primeiras 36 horas, arrecadado 100 mil dólares, na Kickstarter.

O módulo Co Print pode imprimir sete cores sendo compatível com todas as impressoras 3D com extrusor Bowden, tansformando impressoras 3D comuns em impressoras multi-filamento. Qualquer pessoa, desde o consumidor que tem como hobby a impressão 3D, designers ou outros profissionais que desejam imprimir em 3D 7 cores e materiais diferentes simultaneamente podem estar interessados ​​neste novo módulo de impressão 3D projetado para impressoras FDM.

Queremos trazer entusiasmo para a indústria com a Co Print. Queríamos aumentar a largura do objeto que as impressoras FDM existentes podem produzir, sem a necessidade de impressoras 3D industriais para diferentes setores. Projetámos a Co Print para inovar contra as desvantagens das soluções existentes no mercado, como economia, sistema operativo e interface simples de utilizar.

Disse Fatih Kazım Duymaz, CEO da Co Print 3D Tech.

A Co Print é compatível com quase todas as impressoras 3D do mercado e pode funcionar com os mais populares softwares de modelação 3D. A instalação nas impressoras é relativamente simples e rápido e não necessita de nenhuma modificação especial.

Algumas características que se destacam neste produto:

Suporte de 7 bobines de filamento

Dimensões: 63mm x 133mm x 173mm

Painel LCD de 1,8"

Pronto a imprimir em 10 minutos

Compatível com todas as impressoras 3D FDM

A campanha de crowfunding termina a 24 de dezembro e os produtos começaram a ser distribuídos em março de 2022. Os preços começam nas 300 libras, aumentando conforme o pacote escolhido.

Co Print: módulo multi-filamento - Kickstarter