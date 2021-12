A Microsoft tem estado a mudar a interface dos seus produtos e o Office não ficou esquecido. Esta suite de produtividade tinha prometida uma necessária modernização, para estar de acordo com o que o Windows 11 já oferece.

Depois de algum tempo de testes, a grande mudança do Office da Microsoft chegou agora e está disponível para todos os seus utilizadores. É uma mudança radical e que traz uma nova imagem a este software que tantos usam no Windows.

Como se viu no Windows 11, a mudança que a Microsoft está a preparar para os seus sistemas e aplicações é profunda. Quer trazer uma imagem mais limpa e mais moderna, que a torna mais apelativa para os utilizadores.

O Office é agora a mais recente proposta da Microsoft a receber esta mudança, que chega de forma direta ao Windows 11 e pode ser ativada no sistema anterior. Basta encontrar a opção no topo (megafone) e depois selecionar a opção para testar esta novidade.

A grande alteração no Office será vista na Ribbon, que está agora transparente e com elementos muito mais arredondados. Esta imagem já tinha sido vista e finalmente chegar a todos, como era já esperado há algum tempo.

Esta nova versão estará acessível a todos os que têm versões Office 365 e licenças compradas à Microsoft do Office 2021. Será uma instalação que acontece de forma natural, ainda que por agora esteja disponível no Current Channel (Preview) do Office.

A somar a esta novidade das apps da Microsoft, há ainda uma associada aos temas. Estes vão adaptar-se ao que o Windows tiver ativo, ou seja, se o dark mode estiver a ser usado, o Office vai adaptar-se e usar também este tema.

Com esta mudança a Microsoft continua a sua adaptação das interfaces e da imagem geral dos seus produtos. A alteração que o Office agora traz aproxima-o do Windows 11, mas será algo que todos os utilizadores vão ter acesso.