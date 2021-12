Samsung tentou ‘roubar’ clientes à fabricante TSMC, segundo rumor

Recentemente a Samsung Foundry anunciou um investimento milionário de 17 mil milhões de dólares para a construção de uma nova fábrica de semicondutores nos Estados Unidos da América. No entanto parece que a marca sul-coreana está com alguma dificuldade em encontrar clientes que justifiquem o enorme investimento.

Neste sentido, de acordo com alguns rumores vindos de fontes ligadas à indústria, a Samsung está a adotar uma estratégia questionável. Em concreto, a marca pretende conseguir tornar suas clientes empresas de chips que compram os seus produtos nas fábricas da taiwanesa TSMC.

Samsung está a tentar ficar com os clientes da TSMC

Com um investimento tão significativo para as novas fábricas, o mais normal é que a Samsung Foundry esteja extremamente focada e empenhada para justificar esse enorme gasto. Assim, o setor de fabrico de chips da gigante sul-corena procura freneticamente novos clientes, mas parece que não está com tempo a perder.

De acordo com os rumores recentes vindos de fontes ligadas à indústria da Coreia do Sul, a Samsung Foundry não está com muita sorte em conseguir arranjar clientes para tornar o investimento em lucro. E a forma que terá arranjado para resolver essa situação foi nada menos do que tentar angariar empresas de chips que escolheram a TSMC para o fabrico dos mesmos.

As informações indicam que a Samsung estará interessada em adquirir a NXP Semiconductor, a unidade de microcontroladores da Texas Instruments dos EUA, a ST Microelectronics da Suíça, a Renaissance Electronics do Japão, a Infineon Technologies da Alemanha e, provavelmente, muitas outras.

Todas estas empresas são clientes da taiwanesa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). No entanto, esta, considerada como a maior fabricante de semicondutores do mundo, ainda poderá manter o apoio de grandes empresas como a AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm e MediaTek.

Caso se confirme, esta estratégia irá assim beneficiar a Samsung, mas trará certamente dissabores à TSMC. Para além disso, a atitude também irá acentuar ainda mais a rivalidade entre as suas potências asiáticas.