É oficial: smartphone Xiaomi 12 irá estrear o novo Snapdragon 8 Gen 1

A Qualcomm acabou de anunciar o seu novo processador para dispositivos móveis de topo, o Snapdragon 8 Gen 1. A Xiaomi foi desde cedo uma das principais fabricantes indicadas para estrear esta nova plataforma e agora essa confirmação é oficial.

O novo Xiaomi 12 chegará dentro de alguns dias e será o primeiro a receber o Snapdragon 8 Gen 1.

O Snapdragon 8 Gen 1 foi anunciado pelo Qualcomm num arrancar do seu evento anual que ainda está a decorrer. Trata-se de uma plataforma móvel consideradas mais rápida e mais eficiente que o anterior, o 888. A fabricante, garante que consegue ter um desempenho 20% superior e ser 30% mais eficiente que o anterior. No GPU repete-se esta posição ao ser 30% mais rápido e 25% mais eficiente na gestão de energia.

Na captura de imagem e vídeo há novidades, com o Snapdragon 8 Gen 1 a ser capaz de processar ainda mais informação dos módulos de fotografia. Este SoC será também capaz de gravar vídeo 8K HDR a 30 fps. No campo da conetividade, destaca-se a presença do modem X65, que garante velocidades de 10Gbps no 5G. O Wi-Fi de 6ª geração vai garantir velocidades de até 3,6 Gbps no que toca a comunicações sem fios.

Xiaomi 12 irá estrear o novo Snapdragon 8 Gen 1

A informação que tanto se especulou nos últimos dias, foi hoje confirmada oficialmente pela Xiaomi. A empresa chinesa revelou que o seu próximo smartphone de topo, Xiaomi 12, será o primeiro smartphone a contar com o processador Qualcomm 5G Snapdragon 8 Gen1. Este é assim, mais um exemplo da parceria entre a Xiaomi e a Qualcomm, que já dura há mais de uma década, com o objetivo de oferecer a mais recente e inovadora experiência mobile aos consumidores.

As duas empresas contam ainda com unidades de I&D em parceria para desenvolverem em conjunto um roadmap otimizado de lançamentos. Assim, o novo processador 5G Snapdragon 8 Gen 1 será um marco na indústria com tecnologias inovadoras para o sistema das câmaras, Inteligência Artificial, som, gaming, entre outros.

Prevê-se que o smartphone da Xiaomi seja lançado a 16 de dezembro, com o lançamento da MIUI 13. Há outros pormenores interessantes relacionados com o Xiaomi 12 que já são conhecidos.

Por exemplo, o conjunto de câmaras traseiras terá uma pequena elevação, mas será totalmente coberto pelo vidro da traseira, além de proporcionar uma maior harmonia entre módulo de câmara e toda a estrutura, será também mais resistente.

A câmara principal deverá então vir com 200 MP com o novo sensor ISOCELL HP1 da Samsung (pelo menos a versão Ultra) e terá uma câmara ultra grande angular de 50 MP e ainda uma terceira macro.

Ao que parece, o novo Xiaomi 12 não trará consigo a mais avançada tecnologia de carregamento desenvolvida pela fabricante. Ao invés dos 120W, o modelo base deverá carregar a 100W na sua potência máxima.