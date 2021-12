This Is the President: A vida na Casa Branca

A THQ Nordic encontra-se prestes a lançar This Is the President, um jogo sobre os requisitos necessários para se ser um "bom" Presidente dos Estados Unidos da América.

Trata-se de um título descontraído, com algum humor e que toca em alguns assuntos interessantes a atuais.

Em This Is the President, o jogador encarna o Presidente dos Estados Unidos da América acabado de ser eleito, e que tem alguns esqueletos no armário, tendo o FBI no seu encalço. No entanto, a Presidência traz-lhe uma certa dose de imunidade, certo? Caso não traga, nada como moldar as regras e leis a nosso favor...

Dessa forma, o jogo coloca outras questões em cima da mesa. Questões como, "Como pode o Presidente dos Estados Unidos da América reagir a uma quebra acentuada nas sondagens?", ou "Poderá o Presidente escapar à justiça?" ou ainda "Se a Constituição é um entrave para os nossos objetivos, poderá o Presidente criar algum atalho?"

Estas serão algumas das muitas questões que o próximo jogo da THQ Nordic, This Is the President, tentará responder de uma forma criativa e bastante bem humorada.

Acima de tudo, This Is the President é uma mensagem satírica à governação, em particular dos Estados Unidos da América e que aborda muitos assuntos, alguns mais legais e éticos e outros nem tanto.

Por exemplo, estando nós determinados a evitar que o nosso governante vá parar à prisão e ansiosos por garantir-lhe imunidade política, podemos usar persuasão, chantagem, suborno e outras manobras menos transparentes, para influenciar os outros membros da Câmara dos Representantes a alterar as leis a nosso favor.

Contudo, nem tudo são problemas de corrupção, situações menos transparentes e, conforme podemos ver no trailer seguinte, muitas são as outras preocupações dum Presidente dos Estados Unidos. As crises que o jogo vai lançar aos jogadores serão bastante variadas, tornando-se verdadeiros desafios à integridade e respeito do Presidente.

Questões como o controlo das fronteiras e fenómenos de migração (provenientes do México), assuntos relacionados com as políticas Climáticas, a regulação das mega corporações, delicadas questões de Desarmamento Nuclear, ou relações complicadas com outros países (China, por exemplo) serão algumas das temáticas que iremos encontrar em This Is the President.

No caminho para uma presidência duradoura, o Presidente dos Estados Unidos terá de criar (e interpretar) vários discursos políticos com mensagens fortes, que sejam orientados, tanto para dentro do país, como para fora. No jogo também esta componente não está esquecida e será parte integral das nossas responsabilidades.

Na sua demanda para manter a sua popularidade em alta, o jogador pode ainda usar outro tipo de opções. Opções essas que podem tocar nas margens mais obscuras da legalidade. Tudo vale, para nos mantermos na Sala Oval. Contratar assassinos, hackers, criadores de lobbies entre outros especialistas em várias áreas, poderão ser uma ajuda importante neste capítulo.

Segundo o que a THQ Nordic tem vindo a revelar, o jogador, ou melhor, o Presidente dos Estados Unidos da América, terá em This Is the President, inúmeras possibilidades ao seu dispor, no que respeita a ordens Executivas a deliberar.

E vocês? Seriam um presidente tipo George Bush, Bill Clinton, Barack Obama ou Donald Trump?

This Is the President é lançado a 6 de dezembro para PC.