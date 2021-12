Conhece este protótipo de AirPods e de carregador Apple com uma caixa transparente?

A Apple tem desde há muitas décadas uma imagem praticamente inalterada. Conjuga materiais plásticos brancos, com os tons cinza do alumínio, passando depois por algumas cores contidas. Não muda muito o seu look&feel, ao contrário de muitas outras marcas mais ousadas. No entanto, parece apostar em várias outras leituras de imagem nos seus protótipos, pelo menos é o que dão a entender estas novas imagens.

Foram mostrados auscultadores AirPods transparentes, assim como um carregador cuja caixa é igualmente transparente. O que será que a Apple estará a estudar?

Os protótipos que se conhecem dos produtos Apple levam a imaginação muitas vezes para outros caminhos. Contudo, nem sempre o produto final tem a ver com os muitos estudos que a marca usa até chegar ao ideal. Sempre foi uma empresa conservadora no design das suas peças, assim como na imagem Apple em geral.

Numa agradável surpresa, o colecionador Giulio Zompetti adquiriu um par de protótipos dos AirPods e de um carregador da Apple.

Protótipos da Apple com caixa transparente

É verdade que a Apple usou já por variadas vezes produtos com estruturas transparentes. Há vários exemplos nos Macs, nos ratos e noutros dispositivos, do passado até ao presente. Quem não se lembra do icónico Power Mac G4 Cube, ou do iMac G3, um Macintosh com um look mais selvagem, colorido?

Portanto, aparecer um carregador de 29 W da Apple com uma caixa transparente não é nada de outro mundo. Aliás, até tem o seu toque de interessante, pois permite mostrar o interior, com a sempre muito bem organizada área eletrónica da engenharia Apple.

Os AirPods de primeira geração são igualmente desenvolvidos num material transparente. Segundo as imagens apresentadas, o interior visível tem um tom azulado, com o contraste do branco, existente na área do auscultador.

Provavelmente estes são apenas dois exemplos de uma vasta gama que a Apple terá produzido. Contudo, Zompetti também não explicou como chegou até eles, ou como os dispositivos foram ter às suas mãos. Não deverão ter saído dos laboratórios da Apple, local de onde muito raramente alguma informação sai sem a devida autorização.

Conforme podemos perceber, em ambos os modelos os acabamentos em branco, como o produto chegou ao mercado.