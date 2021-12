Alerta de Phishing: Clientes do Novobanco com conta bancária a “zero”

Os ataques informáticos são hoje bastante comuns. De acordo com informações recentes, há clientes do Novobanco a ser alvo de ataques de phishing, sendo que as contas bancárias ficam a "zero".

O Novobanco já confirmou tal situação e alerta os clientes para a informação que estão a fornecer.

A Internet é um espaço cheio de oportunidades. Nela podemos rapidamente consultar alguma informação, estar mais perto dos nossos familiares e amigos, pesquisar um sem número de conteúdos, conhecer pessoas, dar a conhecer o nosso trabalho ao mundo, entre muitas outras atividades.

No entanto, como em tudo, há sempre o outro lado onde os burlões e criminosos esperam assim pela melhor altura de enganar alguém de forma rápida.

Segundo informações recentes, são vários os clientes do Novobanco que foram vítimas de um ataque de phishing. O Novobanco confirmou ao jornal Expresso que vários clientes “têm sido alvo de um aumento do número de ataques informáticos”. E alerta: o banco nunca pede “mais do que três posições do cartão matriz e nunca pede a um cliente que tire fotografias do seu cartão matriz. Isto, mais uma vez, é uma tentativa de fraude”.

Segundo o que foi revelado por um dos clientes, na sequência do ataque de phishing foi-lhe retirado 34 mil euros, de uma conta-conjunta que tinha com um familiar.

O que é um ataque de Phishing e como validar?

Por norma, o phishing é efetuado através de email, anúncios ou de websites que têm um aspeto semelhante aos das empresas, ou negócios pelos quais estão a tentar fazer-se passar.

Tenha em consideração que os emails ou websites utilizados para phishing, poderão solicitar-lhe dados como:

User e Passwords, e até mesmo a alteração de passwords;

Nºs de Segurança Social, Cartão de Cidadão;

Nº da Conta Bancária e dos e cartões de crédito;

Email;

entre outras informações pessoais

Como validar se é um email de Phishing