ESET reforça aposta em soluções personalizadas para grandes organizações

A ESET anunciou hoje que o seu portefólio ESET PRIVATE, dirigido a grandes organizações e entidades públicas com necessidades complexas de segurança, será apresentado no ESET World 2026.

Pensado para ambientes onde as soluções standard nem sempre chegam, o ESET PRIVATE reúne soluções de cibersegurança personalizadas para organizações que enfrentam infraestruturas complexas, exigências regulatórias elevadas e riscos operacionais críticos. A oferta destina-se, entre outros, a grandes empresas, organizações governamentais, operadores de infraestruturas críticas e entidades com requisitos específicos de soberania digital e residência de dados.

O objetivo é responder a cenários em que a segurança precisa de ser desenhada em função do contexto da organização, e não apenas aplicada de forma genérica. Isso inclui desde proteção de ambientes IT e OT até capacidades avançadas de threat intelligence, managed security e soluções adaptadas a infraestruturas isoladas ou altamente sensíveis.

As soluções ESET PRIVATE foram concebidas para responder ao contexto e às necessidades específicas de grandes empresas e organizações governamentais, alargando a nossa oferta para além das soluções empresariais standard

David Března, Vice President of CS Operations and Scale Up da ESET

David Března conclui ainda que «Hoje, muitas organizações já não procuram apenas tecnologia. Procuram apoio na gestão do ciber-risco, num contexto marcado por mudanças geopolíticas, arquiteturas digitais mais exigentes e crescente complexidade operacional. O papel da ESET está também a evoluir nesse sentido, com soluções ajustadas ao contexto operacional, regulatório e de negócio de cada cliente.»

O ESET PRIVATE assenta em cinco pilares principais

Personalização soluções adaptadas aos requisitos técnicos, operacionais e regulatórios de cada organização;

Modularidade possibilidade de combinar diferentes soluções consoante o contexto e as prioridades do cliente;

Flexibilidade de implementação opções em cloud e on-premises para integração em infraestruturas complexas;

Acompanhamento especializado apoio consultivo com base em conhecimento técnico e experiência setorial;

Gestão contínua acompanhamento ao longo do ciclo de vida das soluções e da relação com o cliente



A oferta pode responder a diferentes necessidades, como a proteção de clientes contra phishing no setor financeiro, a segurança de tecnologia OT crítica ou legada em ambientes industriais, a proteção de redes de distribuição no setor energético ou requisitos de soberania digital no setor público.