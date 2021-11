Poderá ser ainda em dezembro que ficaremos a conhecer o Xiaomi 12 equipado com Snapdragon 898, que será lançado no final do mês. O novo smartphone da Xiaomi, poderá ser mesmo o escolhido para estrear o processador da Qualcomm... e é claro, haverá mais do que uma versão. Os Xiaomi 12 Pro, Ultra, Ultra Enhanced, são alguns dos modelos que já foram associados a este lançamento.

Há agora mais evidências que poderá haver uma versão mais compacta, o Xiaomi 12X, com especificações ajustadas, mas com câmara de topo.

Xiaomi 12X, uma versão compacta com câmara de topo

Estando a escrever sobre a Xiaomi, poderíamos dizer que o Xiaomi 12 não vai chegar com 2 ou 3 versões. É provável que 2022 nos traga mais do que isso em variantes deste modelo de topo. Umas ainda mais poderosas, outras mais modestas e outras até iguais às já lançadas, mas sob o nome de outra marca.

O Xiaomi 12 deverá ser lançado em dezembro, mas é provável que as versões Ultra só venham a ser apresentadas em 2022. No entanto, em dezembro, poderá ser apresentada uma versão compacta deste topo de gama, à semelhança do que já temos visto a acontecer.

Segundo algumas fontes, haverá o lançamento do Xiaomi 12X, que já foi encontrado nalguns documentos oficiais, com o número de modelo 2112123AG. Trata-se de uma versão "global" considerando o G no final do número e o leaker avança especificamente que será uma versão que não será lançada na Índia.

Este será um modelo mais leve e com dimensões mais reduzidas, e virá equipado com um processador de menor desempenho, quando comprado com o Snapdragon 898, o Snapdragon 870, terá ecrã OLED com taxa de atualização de 120 Hz e resolução FullHD+. O ecrã terá 6,28". A câmara principal é apontada para ter 50 MP, podendo esta ser a mesma câmara que estará colocada nos modelos de topo, marcando a diferença no segmento.