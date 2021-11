Squid Game já tem 1,65 mil milhões de horas vistas em apenas 4 semanas

Não estamos a dar novidade nenhuma quando dizemos que a série Squid Game tem sido um dos maiores sucessos da Netflix. A série está a dar muito o que falar, especialmente pelos seus conteúdos e também pelo impacto que os mesmos podem ter em que a vê, nomeadamente as faixas etárias mais jovens.

No entanto, os últimos dados revelados pela plataforma mostram bem a popularidade de Squid Game, pois o título já conta com 1,65 mil milhões de horas visualizadas em apenas quatro semanas.

Squid Game com 1,65 mil milhões de horas visualizadas

Desde que estreou na Netflix, no dia 17 de setembro, que rapidamente a série Squid Game se tornou no maior lançamento da plataforma de streaming. No entanto, agora o serviço de conteúdos revelou ao certo os números definitivos que nos mostram a dimensão e alcance desta arrepiante, mas cativante, série sul-coreana.

De acordo com os dados revelados, Squid Game conseguiu totalizar 1,65 mil milhões de horas vistas apenas nas primeiras quatro semanas. Estes valores ultrapassam e bastante a série Bridgerton que, atualmente, ocupa o segundo lugar neste ranking com 625 milhões de horas vistas.

Para termos uma ideia, 1,65 mil milhões de horas equivalem a cerca de 182 mil anos. E se colocarmos a situação nesta perspetiva, certamente que são valores absolutamente impressionantes. Anteriormente, a empresa já havia referido que Squid Game tinha sido vista por 142 milhões de famílias apenas 4 semanas após o seu lançamento. Convém, contudo, salientar que basta serem assistidos pelo menos dois minutos para que seja contabilizado como uma visualização.

Estes dados foram revelados pela Netflix na passada terça-feira (16) quer para filmes e séries em inglês, quer também para produções noutros idiomas. Este ranking é regularmente atualizado e pode ver todos os detalhes atuais no site top10.netflix.com.

Se nos focarmos nos filmes mais populares, atualmente Bird Box lidera o ranking com 282 milhões de horas vistas, seguido de Extraction com 231 milhões de horas.

Já nos filmes noutros idiomas, Blood Red Sky já tem 111 milhões de horas vistas e no segundo lugar temos The Platform com 108 milhões de horas.

Há já alguns rumores de que será lançada a segunda temporada de Squid Game, no entanto a Netflix ainda não anunciou oficialmente esta possibilidade.

Já viu alguma destas séries ou filmes?