Ao abrir a plataforma Netflix em qualquer um dos dispositivos é possível escolher os títulos que estão a ser tendência no país e que alguns acabam mesmo por ser aqueles que recebem melhores classificações. Estes tops influenciam, portanto, as escolhas no momento de ver uma nova série ou filme.

A Netflix disponibiliza agora uma nova ferramenta bastante mais completa onde pode pesquisar pelos títulos mais vistos no mundo, por país e até por produção inglesa ou não. Há também um histórico para ver os conteúdos mais vistos nas semanas que passaram.

A Netflix anunciou uma nova plataforma onde é possível ter acesso a todos os TOP 10 semanais de séries e filmes a nível mundial ou por país. Nestas listas encontra-se a mesma informação que está disponível na aplicação, nas listas de séries sugeridas, com "Top 10 em Portugal hoje".

Top 10 Global da Netflix por semana

Na página TOP 10 da Netflix há então a possibilidade de ver os 10 títulos mais vistos da semana a nível global, tanto de séries como de filmes. Além desta distinção, é possível ver os títulos em inglês mais populares e os que não estão em inglês.

Na lista encontra-se ainda o número de semanas em que os títulos de mantém neste destaque e o número de horas assistidas. Neste momento, a nível mundial destacamos o número 1 em cada uma das categorias:

O filme em Inglês: Red Notice (148.720.000 horas assistidas)

Red Notice (148.720.000 horas assistidas) O filme em Não-Inglês: Yara (17.950.000 horas assistidas)

Yara (17.950.000 horas assistidas) A série em Inglês: Narcos: Mexico: Season 3 (50.290.000 horas assistidas)

Narcos: Mexico: Season 3 (50.290.000 horas assistidas) A série em Não-Inglês: Squid Game: Season 1 (42.790.000 horas assistidas)

Top 10 por país

A visão global é complementada com as listas por países onde vai encontrar grandes títulos se esmiuçar o que se anda a ver por esse mundo fora.

Por exemplo, na Argentina, estas são as séries mais vistas da semana, sendo que Pasión de Gavilanes: Season 1 já se encontra neste top há 20 semanas:

Maid: Limited Series Squid Game: Season 1 Narcos: Mexico: Season 3 You: Season 3 Pasión de Gavilanes: Season 1 Arcane: Season 1 The Queen of Flow: Season 1 Luis Miguel - The Series: Season 3 Yo soy Betty, la fea: Season 1 Where is Marta?: Limited Series

Em Portugal, damos destaque aos filmes mais assistidos nesta semana:

Aviso Vermelho (Red Notice) Love Hard Exército de Ladrões (Army of Thieves) The Harder They Fall A Todos um Bom Natal (Father Christmas Is Back) 7 Prisioneiros (7 Prisoners) Yara Transformers: O Último Cavaleiro 5 (Transformers: The Last Knight) Exército dos Mortos (Army of the Dead) A Filha da América (First Daughter)

Netflix TOP 10