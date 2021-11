Xbox revela novas entradas de novembro no Xbox Game Pass

Novembro ainda vai a pouco mais de meio, e ainda tem muito para oferecer. Isto, pois recentemente a Xbox revelou algumas novas entradas a caminho (algumas já chegaram) do Xbox Game Pass.

Venham ver quais os jogos que entram nesta segunda metade do mês no catálogo Xbox Game Pass.

Estamos a chegar ao Natal mas, nada nos diz que as prendas não podem chegar um mês antes, pois não? Pois bem, a Xbox acaba de revelar a segunda dose de jogos a caminho do catálogo do Xbox Game Pass, para possuidores de subscrição válidas do serviço.

Venham ver quais os jogos que esta segunda remessa de jogos de novembro traz ao catálogo do Xbox Game Pass, para consola, PC e Xbox Cloud Gaming. Conforme podem verificar existem vários jogos do ID@Xbox, que chegarão no mesmo dia do seu lançamento, como: Next Space Rebels, Exo One, Undungeon y Deeeer Simulator.

Novas aquisições do Xbox Game Pass

Dead Space (EA Play) – Já Disponível: Cloud

Dragon Age: Origins (EA Play) – Já Disponível: Cloud

Next Space Rebels (ID@Xbox) – 17 de novembro: Consola, PC e Cloud

Exo One (ID@Xbox) – 18 de novembro: Consola, PC e Cloud

Fae Tactics (ID@Xbox) – 18 de novembro: Consola, PC e Cloud

My Friend Pedro (ID@Xbox) – 18 de novembro: Consola, PC e Cloud

Undungeon (ID@Xbox) – 18 de novembro: Consola, PC e Cloud

Deeeer Simulator (ID@Xbox) – 23 de novembro: Consola, PC e Cloud

Mortal Shell (ID@Xbox) – 23 de novembro: Consola, PC e Cloud

Evil Genius 2 (ID@Xbox) – 30 de novembro: Consola, PC e Cloud

E ainda...

Os membros do Ultimate, também poderão desfrutar dos controlos de toque da Xbox, com mais 17 jogos através do Xbox Cloud Gaming:

Aragami 2

Might Goose

The Artful Escape

Moonglow Bay

Dandy Ace

Phoenix Point

Echo Generation

The Procession to Calvary

Flynn: Son of Crimson

Skatebird

Football Manager 2022: Xbox Edition

Superliminal

Frostpunk

Totally Accurate Battle Simulator

The Good Life

Yakuza 5 Remastered

Lost Words: Beyond the Page