Usa o Windows 11? Então a Microsoft tem uma surpresa para o seu PC

É visível de forma clara a aposta da Microsoft no novo Windows 11. A gigante do software tem desenvolvido este novo sistema de forma rápida e estável, garantindo aos utilizadores as melhoras funcionalidades e as melhores ferramentas.

Há também um renovar de todas as aplicações que este sistema traz, não indo só para a linha da mudança na interface. É neste espírito de renovação e de disponibilização que surge agora uma surpresa. Há um novo Media Player que certamente vão gostar.

A renovação das aplicações do Windows 11 decorre a um ritmo elevado. Quase semanalmente a Microsoft lança novas versões de algumas das propostas mais usadas pelos utilizadores, renovando interface e adicionando novas funcionalidades.

Há ainda espaço nesta renovação para que surjam novas propostas, para trazer de volta clássicos que os utilizadores pedem. Foi isso que aconteceu agora com o novo Media Payer que a Microsoft anunciou para o Windows 11.

Este tem a tarefa de substituir um verdadeiro peso pesado do Windows, o famoso Windows Media Player. Este último ainda pode ser usado no novo sistema, mas a ideia será descontinuar a sua presença. Ao mesmo tempo, a Microsoft quer trazer uma alternativa à app Groove Music.

A gigante do software garante que todas as listas deste serviço vão ser transferidas e podem ser usadas diretamente no Windows 11. Este novo Media Player terá também a capacidade de ler conteúdos locais, sendo até possível indicar onde deve procurar vídeos, música e outros conteúdos.

A interface desta proposta está também alinhada com o que a Microsoft tem trazido para o Windows 11. É minimalista, focada na utilização e, ao mesmo tempo, muito simples. Até o mini leitor foi criado, para assim o utilizador ter uma forma rápida para gerir a música que toca no Windows.

Por agora o novo Media Player está ainda só acessível a quem está registado no programa Insiders, para que assim seja testado. Mais tarde, sem data avançada pela Microsoft, será aberto a todos e será o leitor multimédia que o Windows 11 irá ter como base.