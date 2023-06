Smartphones Samsung Galaxy S23 e S23+ têm problema nas câmaras. A solução vai chegar

A Samsung destaca-se no mercado dos smartphones também pela qualidade fotográfica que oferece, nas várias gamas. No topo, não deveria haver margem para erros ou bugs... mas a verdade é que muitos utilizadores falam em fotografias captadas com uma zona desfocada de forma permanente nos Galaxy S23 e S23+. A empresa já reconheceu o problema e diz estar a preparar uma solução.

Se tem um Samsung Galaxy S23 e S23+ poderá bem ser um dos contemplados com o bug que está a afetar estes modelos no momento de captação de fotos. Apelidado de banana-shaped ou ring-shaped, em que basicamente apresenta uma zona em forma de arco ou anel, completamente desfocada, em imagens sem profundidade. Os exemplos seguintes mostram bem o problema e foram partilhados por utilizadores em vários fóruns como no Reddit ou na comunidade Samsung.

Mais especificamente, os utilizadores detetaram esta área permanentemente fora de foco nas fotos tiradas com a câmera principal de 50MP.

Agora, a Samsung reconheceu o problema numa publicação no seu site dedicado à comunidade, com o tema "Desfocagem em grandes planos no S23". No texto a Samsung refere que o problema será resolvido com uma atualização, mas deixa dicas para que os utilizadores possam minimizar já o efeito.

Comunicado da Samsung: Desfocagem em grandes planos no S23

Aqui na Comunidade estamos bastante obcecados com as câmaras do Galaxy S23. Há uma câmara principal de 50 MP e uma câmara frontal de 12 MP, ambas melhoradas com Super HDR para te ajudar a tirar uma foto verdadeiramente épica. E a IA melhorada da Nightography realça os detalhes em fotos com pouca luz. Quando usaste a câmara do teu S23 ou S23+, deves ter reparado que, ao tirares uma foto de grande plano, a área à volta do objeto fica um pouco desfocada. Isto deve-se à grande abertura da câmara grande-angular na parte de trás do S23 e S23+, que te ajuda a tirar fotos no escuro. Mas também significa que o foco seletivo de efeito mais acentuado pode fazer com que o fundo das tuas fotos pareça um pouco desfocado. A Samsung tem planos para melhorar este aspeto, com uma atualização futura de software. Entretanto, se estiveres nesta situação com o teu Galaxy S23 ou S23+, podes experimentar resolver das seguintes formas: Tenta tirar a foto de um pouco mais longe; se o objeto que estás a fotografar estiver a cerca de 30 cm, afasta-te um palmo para trás

Tenta tirar a foto segurando o telefone na vertical; se estiveres a segurar na horizontal ou na diagonal, o cenário de fundo pode ficar mais desfocado.

Já notou este efeito desfocado no seu Samsung Galaxy S23?