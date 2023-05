Netflix: séries e filmes a não perder neste fim de semana

Está a preparar-se para um fim de semana de descanso e ficar em frente à TV e quer ver uma boa série, ou filme? Temos várias sugestões para si, para assistir na Netflix, sozinho ou até com os mais novos. Comece a preparar as pipocas...

Com 12 anos de idade, Giovanna ouviu o pai dizer que ela estava a ficar feia, muito parecida com a tia Vittoria. Um nome que lá em casa "soava como o de um ser monstruoso que mancha e infeta os que toca", tal como se lê no livro A Vida Mentirosa dos Adultos que dá nome à série, de Elena Ferrante.

Passada em Nápoles dos anos 90, a série de 6 episódios acompanha a jovem Giovanna, enquanto esta procura o seu lugar no mundo, dividida entre as diferentes realidades sociais da cidade italiana.

Uma mulher lança-se numa senda de vingança quando tenta descobrir quem é que matou o seu marido, acabando por expor os segredos mais sórdidos da sua pequena comunidade.

São 6 episódios de cerca de 45 minutos. A série é austríaca e é classificada como arrepiante, sinistra e de suspense.

Os Princípios do Prazer é uma minissérie Netflix que fala sobre o "sexo, o deleite e a ciência moderna" e que celebra o complexo mundo do prazer feminino e quebra, de uma vez por todas, mitos antiquados.

São apenas 3 episódios de menos de uma hora, com muita informação que poderá mudar a forma como olha para o sexo.

Agora uma opção para uma tarde de cinema em família, um amoroso filme de animação da Netflix com criaturas que podem parecer perigosas, mas têm corações de ouro... mas são incompreendidas. Agora, vão escapar do cativeiro e regressar às origens.

O filme tem comédia é disparatado, mas muito divertido. Tem duração de 1h35 minutos.

Para os fãs de séries documentais e de investigação, esta pode ser uma excelente opção para o fim de semana.

São apenas 4 episódios, onde irá poder acompanhar o trabalho dos agentes de um departamento da polícia da Carolina do Sul que conduzem a buscas urgentes por pessoas desaparecidas em circunstâncias duvidosas.

O mês de maio é o mês de celebração da mãe e este filme vai prendê-lo ao ecrã com muito suspense e ação. Jennifer Lopez interpreta o papel de uma mãe que fugiu com a filha depois de ameaçarem tirar-lha para segurança da criança.

Depois de anos escondida na imensidão selvagem do Alasca, esta mãe que é uma assassina implacável sai da clandestinidade para proteger a filha que não pode criar.

Tem outras recomendações para este fim de semana?

Se não subscreve a Netflix, deixamos sugestões para o Disney Plus: