O que ver na Disney Plus? Temos sugestões para este fim de semana

Caso ainda não tenha escolhido a série ou o filme para a sessão de cinema deste fim de semana, damos-lhe uma ajuda com sugestões disponíveis na Disney Plus. Afinal, o mundo do streaming não tem apenas as cores da Netflix, e esta plataforma também tem propostas muito interessantes.

The Bear

Se gosta de uma boa comédia dramática, não procure mais, pois acabou de encontrar a série ideal. Trata-se, de forma simples e sem dar spoiler, da odisseia de Carmy, um chefe treinado nas melhores cozinhas, para recuperar o restaurante da família. Perante uma equipa rude e despreparada, recruta uma jovem chefe para o ajudar na difícil missão de transformar mentalidades.

A história desenrola-se ao longo de oito episódios de 30 minutos. Se lhe parecer pouco, nada tema, a segunda temporada estreia já em junho.

⭐ 89.628 utilizadores do IMDb atribuíram uma média de 8,4 / 10

Perdidos (Lost)

Esta sugestão não é recente: a primeira temporada chegou em 2004 e a série terminou em 2010. No entanto, a qualidade é indiscutível e, aproveitando que a Disney Plus a disponibiliza, vale a pena (re)ver.

Para aqueles que não conhecem, Perdidos conta a jornada de um grupo de pessoas que, depois de sobreviver à queda de um avião, se vê preso numa ilha repleta de segredos e mistérios a cada episódio mais intrigantes.

⭐ 565.916 utilizadores do IMDb atribuíram uma média de 8,3 / 10

Foi assim que aconteceu... com o teu pai

Se é fá de Foi Assim que Aconteceu (How I Met Your Mother), esta poderá ser uma sugestão agridoce. No entanto, convidamo-lo a experimentar esta sitcom que chega com uma pitada (grande) de nostalgia.

Para já, a série conta com duas temporadas - tendo a segunda estreado no passado mês de abril - e com uma narrativa muito semelhante à antecessora: a protagonista, Sophie, vai contando ao seu filho, por entre aventuras com os amigos e lições de vida, como conheceu o pai dele.

⭐ 21.586 utilizadores do IMDb atribuíram uma média de 5,5 / 10

The Mandalorian

Para os fãs de Star Wars, esta série é um must watch, embora a linha cronológica deixe os mais distraídos baralhados.

A longo de três temporadas, acompanhamos a história de Din Djarin, um guerreiro solitário que trabalha como caçador de recompensas e que embarca numa jornada pelos territórios esquecidos da galáxia, logo após a queda do Império e antes da criação da Primeira Ordem.

A quarta temporada deverá chegar no próximo ano.

⭐ 538.365 utilizadores do IMDb atribuíram uma média de 8,7 / 10

Amesterdão

Por último, sugerimos um filme. Caso não tenha tido oportunidade de ir ver no cinema, saiba que pode assistir a partir do seu sofá, na Disney Plus.

De acordo com a sinopse, Amesterdão é um "épico policial original sobre três amigos íntimos que se encontram no centro de um dos enredos secretos mais chocantes da história americana". Esta proposta "fascinante e ricamente intrincada" casa factos históricos e ficção, proporcionando uma "tempestiva experiência cinematográfica".

⭐ 75.204 utilizadores do IMDb atribuíram uma média de 6,1 / 10