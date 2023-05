Spotify apagou milhares de músicas que tinham sido geradas por IA

A IA está a ocupar um espaço que até recentemente não se sabia que existia. A sua capacidade criativa está a ser explorada ao máximo e muitas supostas obras surgem. O Spotify quer colocar esse movimento em pausa e para isso apagou milhares de músicas que haviam sido geradas por IA.

Spotify limpou a sua casa de músicas

Tal como em muitas outras áreas, também a música está a ser invadida pela IA e assim pelos seus potenciais utilizadores. Estes mecanismos de inteligência têm a capacidade de gerar composições e músicas, que muitos nem conseguem perceber que não foram criadas por seres humanos.

Agora, o Spotify apagou 7% das músicas criadas com o serviço de música gerado por IA Boomy. Este número equivale a dezenas de milhares de propostas e aconteceu porque a Universal Music Group revelou que o Boomy terá usado bots para aumentar os valores de streeaming.

A música de Boomy foi removida pelo Spotify devido à suspeita de streaming artificial. Esse implica a utilização de bots, que fingem ser utilizadores reais e que se passam por pessoas para aumentar o streaming e o público das músicas.

Boomy lançou músicas com ajuda da IA

A empresa ajuda os utilizadores a lançar as suas músicas e álbuns gerados por IA em serviços de streaming, como o Apple Music e o Spotify, enquanto recebe uma parte das taxas de distribuição de royalties. De acordo com a reportagem do Financial Times, Boomy voltou a enviar faixas para o Spotify e as duas empresas estão em negociações para restabelecer as músicas removidas.

Também os números que este serviço assente em IA apresenta são bem significativos. A Boomy revelou que os seus utilizadores criaram mais de 14 milhões de músicas, totalizando cerca de 13,83% de toda a música gravada no mundo.