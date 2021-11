Atualização do WatchOS 8.1.1 para o Apple Watch Series 7

Uma das vantagens de ter controlo total no seu ecossistema é poder atualizar os seus sistemas operativos em qualquer altura e com grande adesão dos utilizadores. A Apple faz isso permanentemente deixando os seus equipamentos mais ágeis e seguros. Como tal, a empresa disponibilizou agora mais uma versão para corrigir um problema no software do Apple Watch Series 7 GPS+Cellular.

A nova versão, watchOS 8.1.1 saiu há algumas horas e deve ser instalada para o utilizador tirar mais proveito do seu smartwatch de última geração.

WatchOS 8.1.1 está disponível para Apple Watch Series 7 GPS+Cellular

A Apple lançou uma nova versão do watchOS, neste caso, é a versão 8.1.1 e ao que parece, para já, é apenas exclusiva para os utilizadores que possuem um modelo Apple Watch Series 7 GPS+Cellular. Neste caso, esta é a solução para um erro detetado no software do relógio que não permitia que essas máquinas fossem carregados de forma "normal".

Apesar da Apple deixar esta indicação, a verdade é que não houve eco sobre esta falha. Se alguns utilizadores experienciaram este problema, foi muito residual ou então foi a Apple que detetou e corrigiu.

Para descarregar esta nova versão 8.1.1 lembre-se que tem que ter o Apple Watch com bateria no mínimo nos 50%. Também é necessário tê-lo ligado ao carregador durante o download da atualização e leva algum tempo para atualizar. Em qualquer caso, podemos atualizar o relógio a partir das suas definições na app do iPhone, então vá a Watch > Geral > Atualização de software.

A atualização vem depois do lançamento do iOS 15.1.1, que incluiu correções para problemas com chamadas perdidas no iPhone 12 e 13.

A Apple afirma que watchOS 8.1.1 e iOS 15.1.1 não incluem atualizações de segurança.

