Tem 15 dias para ativar o Facebook Protect ou a sua conta será bloqueada

Este é um aviso que está a chegar a muitos utilizadores em Portugal. Na verdade, o serviço existe já há vários anos nos EUA. Trata-se de uma tecnologia de segurança destinada a utilizadores que são mais propensos a serem alvos de hackers, segundo a empresa Meta. Entre essas pessoas estão os funcionários da própria empresa que tutela o Facebook, "defensores dos direitos humanos, jornalistas e funcionários do governo".

Portanto, se recebeu esse "aviso" leve-o a sério, que o sistema é simples de implementar e pode ser um reforço à segurança da sua conta da maior rede social do mundo.

Partindo do princípio que se assustou com este aviso, ou pelo menos ficou mais alerta, vamos então explicar para que serve o sistema agora chegado ao nosso país.

O que é o Facebook Protect?

Determinadas pessoas, como candidatos e representantes eleitos, e campanhas políticas, podem ser alvos de indivíduos mal-intencionados em plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook e o Instagram. Contas que enfrentam mais ameaças durante o período eleitoral podem precisar de proteção adicional. Por isso, diz a Meta, foi criado o programa Facebook Protect.

Assim, as contas participantes do programa receberão a ajuda da empresa para adotar medidas mais fortes de segurança, como a autenticação de dois fatores, e vigilância relativa a potenciais ameaças de invasão.

Para garantir a segurança das Páginas, todos os administradores de Páginas inscritas deverão obter autorização para publicar nelas. Isso também se aplica a administradores de Páginas individuais que tenham optado por não se inscrever no programa. A autorização para publicação na Página solicita que as pessoas que gerem essas Páginas protejam as suas contas com a autenticação de dois fatores e confirmem o país de localização principal.

Além disso, ela exige que os administradores da Página a giram usando um perfil com o nome verdadeiro, que seja o único perfil do indivíduo na plataforma.

Portanto, a ideia, pelo que refere a empresa, é travar a ação de indivíduos mal-intencionados. Contudo, refere a meta, é possível que nunca seja possível detetar todos os indivíduos mal-intencionados. Nesse sentido, este programa é uma das várias medidas que estão a ser tomadas para evitar que as contas sejam prejudicadas.

Como faço para me inscrever?

As pessoas que se podem qualificar para o Facebook Protect verão avisos no Facebook para saber mais sobre o programa e se inscrever. Segundo informações, a empresa planeia continuar a expandir o programa globalmente em 2021 e fará atualizações sobre o progresso desta missão.

Assim, com mais este recurso, a Meta, quer reforçar a segurança dos utilizadores que são mais propensos a ataques. Basicamente serão utilizadores mais ativos, fidedignos e com uma ação para além dos seus perfis pessoais.