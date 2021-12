De onde veio tanta água que existe na Terra? Veio do Sol

Como assim do Sol? Sim, pode parecer uma controvérsia, um lugar tão quente possuir água e "emanar" a mesma até inundar grande parte do terreno de um planeta.

Segundo uma equipa de cientistas liderada pela Universidade de Glasgow, o Sol pode ser a principal fonte de H₂O do nosso planeta, através do hidrogénio dos ventos solares.

De onde veio a água que temos na Terra?

Explicar de onde veio toda a água da Terra é um quebra-cabeça de longa data. Contudo, esta nova proposta que foi evidenciada num estudo de uma equipa internacional da Universidade de Glasgow, poderá trazer finalmente luz sobre o mistério.

A Terra é o verdadeiro "outsider" do sistema solar. Ao contrário de todos os outros pequenos planetas rochosos, a superfície da Terra é três quartos coberta por vastos oceanos de água líquida.

A questão é: de onde veio essa água?

Existem várias teorias, mas uma das mais populares é que a água apareceu no planeta logo após a sua formação na forma de uma chuva constante de meteoritos do tipo C ou carbonáceos.

Estes meteoritos diferem dos meteoritos convencionais por conterem o hidrogénio e oxigénio necessário para criar água.

É uma hipótese que se encaixa com o que sabemos sobre estes meteoritos, mas há um problema. A proporção dos isótopos de hidrogénio em meteoritos carbonáceos não combina muito bem com aqueles encontrados na água terrestre, então qual é a alternativa?

Uma teoria existente é que a água foi transportada para a Terra nos estágios finais da sua formação em asteroides do tipo C. No entanto, testes anteriores da 'impressão digital' isotópica destes asteroides descobriram que, em média, não correspondiam à água encontrada na Terra, o que significa que havia pelo menos uma outra fonte não explicada.

Explicou o professor Phil Bland da Universidade de Curtin, um dos membros da equipa de Glasgow.

O Sol foi o culpado...

Segundo o que é referido no estudo, o vento solar criou água na superfície de pequenos grãos de poeira e esta água isotopicamente mais leve provavelmente forneceu o restante da água da Terra.

Esta nova teoria do vento solar é baseada na meticulosa análise átomo por átomo de minúsculos fragmentos de um asteroide próximo à Terra do tipo S (pedregoso) conhecido como Itokawa, cujas amostras foram recolhidas pela sonda espacial japonesa Hayabusa e voltaram à Terra em 2010.

Nature Astronomy