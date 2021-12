É sabido que a Samsung está empenhada em trazer a One UI 4 para os seus smartphones o mais depressa possível. Esta sua personalização baseia-se no Android 12 e assim traz aos seus smartphones todas as novas funcionalidades que a Google desenvolveu.

Com este processo já a acontecer, é agora a hora de sabermos mais. Os planos da marca para a Europa foram revelados e mostram que a One UI 4 está mesmo a chegar a um lote grande de smartphones. Veja quando o seu Samsung Galaxy recebe o Android 12.

Desde que a Google apresentou o Android 12 que a Samsung está a preparar a sua personalização deste sistema. A One UI 4 vai trazer para os smartphones Galaxy todas as novidades que foram desenvolvidas e que fazem desta nova versão uma verdadeira mudança.

Todas as melhorias foram incorporadas na One UI 4 e, como é normal, a Samsung levou esta versão mais longe. Tem presentes algumas alterações específicas e que quer trazer aos seus smartphones, em áreas bem distintas, desde a fotografia até à segurança.

Com versões a ser já testadas, como é o caso do Galaxy Fold 3 na Coreia, e até com o lançamento da versão estável para o Samsung Galaxy S21, este caminho está a ser traçado de forma firme. Agora, e de acordo com informações publicadas, as datas de lançamento estão definidas.

Chegada da One UI 4 e Android 12 aos Galaxy da Samsung Já atualizados Galaxy S21, S21+, S21 Ultra dezembro de 2021 Galaxy Flip 3

Galaxy Fold 3 janeiro 2022 Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE

Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite

Galaxy Note 20 (Ultra)

Galaxy Note 10 (Plus)

Galaxy Z Flip (5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Fold fevereiro 2022 Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A42, A52, A52s, A72

Galaxy Tab S7 (Plus) abril 2022 Galaxy A51, A71

Galaxy Tab S7 FE maio 2022 Galaxy A32 5G

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Tab S6 (Lite)

Galaxy Tab Active 3 junho 2022 Galaxy M21, M31, M31s, M32

Galaxy A12, A31, A32 4G, A41

Galaxy Tab A7 (2020), A7 Lite julho 2022 Galaxy M11, M12

Galaxy A03s, A12, A22,

Galaxy Xcover 5 agosto 2022 Galaxy A21s

Estas janelas temporais foram apresentadas nos Países Baixos, mas acredita-se que seja o padrão para o resto da Europa. Os dados referentes aos lançamentos já realizados pela Samsung e ao que se espera já para dezembro mostram que devera estar acertada com o que será a realidade em Portugal.

Assim, o processo de atualização da Samsung para os seus smartphones Samsung Galaxy deve continuar já este mês. Os próximos a receber a One UI 4 devem ser os Galaxy Flip 3 e os Galaxy Fold 3, sendo esperada esta atualização já em dezembro.

Está assim traçado o plano que todos os utilizadores dos smartphones Samsung esperavam. A One UI 4 é já uma realidade, como se vê no Galaxy S21 e em breve vai estar em ainda mais smartphones da marca.