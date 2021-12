Itália aprova vacina da Pfizer para crianças entre os 5 e os 11 anos

Um dos debates mais recentes tem a ver com a vacinação de crianças. Há quem seja a favor, mas também quem considere que a vacinação só deve acontecer em casos específicos.

A Agência Italiana do Medicamento aprovou esta quarta-feira a vacina Comirnaty (Pfizer) contra a COVID-19 para crianças dos 5 aos 11 anos. Esta aprovação segue a autorização dada em outubro pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês).

Vacina para crianças - uma dose de um terço da aplicada em adultos

De acordo com um comunicado divulgado após uma reunião da comissão técnico-científica da Agência Italiana do Medicamento (AIFA, na sigla em italiano), a administração será feita com uma dose de um terço da aplicada em adultos e adolescentes e com uma fórmula específica.

A vacinação irá ser feita com duas doses, com um intervalo de três semanas.

A AIFA assegura que os dados disponíveis "demonstram um elevado nível de eficácia e não se evidenciam até ao momento sinais de alerta em termos de segurança". A AIFA recorda que um dos benefícios da vacinação é a possibilidade das crianças irem à escola e terem uma vida social, aspetos "particularmente importantes para o desenvolvimento psíquico e da personalidade nesta escalão etário".

A EMA deu o seu apoio no passado dia 25 de novembro à extensão da atual licença europeia das farmacêuticas Pfizer e BioNTech para o uso da Comirnaty contra a covid-19 em crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos.

