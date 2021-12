Tesla lançou mais um gadget! O Cyberwhistle esgotou em poucas horas

A Tesla sempre se dedicou aos seus carros e a criar as melhores propostas no campo dos elétricos. Mesmo com este foco nas suas propostas de maior envergadura, a empresa de Elon Musk tem reservado espaço para criar outras soluções para o mercado.

É aqui que entram os gadgets que a empresa cria para mostrar aos clientes a sua versatilidade. A mais recente proposta foi um apito, com uma estética claramente inspirada na sua pickup Cybertruck. O Cyberwhistle chegou ao mercado e esgotou em poucas horas.

Apesar de não ser o seu principal objetivo, a Tesla tem mostrado aos seus clientes que consegue ir para além dos carros e das suas propostas de veículos elétricos. São bem conhecidas as suas pranchas de surf, que rapidamente esgotaram e que não voltaram a ser lançadas.

Desta vez focou os seus esforços num novo gadget, que vende por 50 dólares. Falamos do Cyberwhistle, um novo apito. Além de servir para apitar, tem como objetivo dar ainda mais destaque à Cybertruck e ao seu design único, que ainda não conseguiu chegar às estradas dos EUA.

O homem forte da Tesla, Elon Musk, acabou por aproveitar este momento para se exprimir no Twitter. O seu comentário teve um alvo bem específico: o novo pano de limpeza da Apple, que também teve uma adesão grande pelos consumidores.

Este novo gadget da Tesla acabou por esgotar, um cenário esperado. Foram precisas apenas algumas horas para que o Cyberwhistle deixasse de estar disponível na sua página dedicada no site da Tesla.

Ainda sobre o Cyberwhistle, a descrição da Tesla é bem clara sobre o que criou. É um produto inspirado no Cybertruck e é de edição limitada, este é um item de coleção premium feito de aço inoxidável de grau médico com acabamento polido. O apito inclui um recurso de anexo integrado para maior versatilidade.

Fica mais uma vez provado que tudo o que a Tesla coloca no mercado é um caso de sucesso. Este novo gadget, que mais não é que um apito, voltou a esgotar, mesmo com um preço que pode ser considerado elevado. O Cyberwhistle e vem abrir caminho para a Cybertruck, que poderá chegar em breve.