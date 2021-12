Bitcoin supera o PayPal em valor transferido e apenas fica atrás do Visa e Mastercard

O mercado das criptomoedas divide as opiniões dos utilizadores. Se há pessoas que não apoiam este setor, apontando diversos problemas e consequências para quem investe, assim como para o mundo económico, há também quem veja nas moedas digitais o futuro da economia mundial.

Para reforçar mais ainda a segunda opinião, as informações recentes indicam que os Bitcoins superaram o PayPal em valor transferido. A popular criptomoeda apenas ficou atrás do Visa e Mastercard.

Valor transferido em Bitcoins supera o do PayPal

A empresa analista de mercado Blockdata revelou informações interessantes sobre o volume de transações processadas pelas principais instituições internacionais de pagamentos em comparação com o Bitcoin. De acordo com os dados divulgados, a criptomoeda está a ganhar cada vez mais força, uma tendência que se começou a verificar a partir do ano de 2009. Até à data, a moeda digital tem-se destacado e conta com cada vez mais investimentos feitos, com um tempo de atividade de 99,987% e milhões de dólares em transações processadas diariamente.

O relatório da empresa mostra que os Bitcoins conseguiram superar o PayPal ao nível da quantidade de dinheiro movimentado ao longo dos trimestres durante este ano de 2021. Ao todo, a valiosa e popular criptomoeda registou movimentações que rondam os 489 mil milhões de dólares, enquanto que o PayPal movimentou um total de 302 mil milhões de dólares. Esta diferença significativa mostra bem o crescimento e o potencial que a moeda digital está a ter em todo o mundo.

No entanto, os Bitcoins ainda se mantém atrás das principais entidades como Visa e Mastercard, com 3,2 biliões e 1,8 biliões de dólares movimentados, respetivamente. Em termos de comparação, estas duas instituições superam a rival digital em cerca de 560%.

Por outro lado, a Blockdata é da opinião que o Bitcoin tem grandes hipóteses de superar o Visa e Mastercard num futuro próximo. Mas, para isso, serão necessárias três condições:

O preço dos Bitcoins aumentar

Aumentar o número de transações

Aumentar também a quantidade média enviada por transação única

Assim, está a ser interessante assistir a esta competição entre as criptomoedas e as entidades mais tradicionais. Quem poderá estar a ganhar daqui a mais alguns anos?

Poderá o Bitcoin superar o Visa e Mastercard?