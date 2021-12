O Windows 11 é um sistema que está a começar a ser usado de forma alargada. A Microsoft lançou esta nova versão e, lentamente, tem estado a abrir a sua utilização a cada vez mais utilizadores e a novo hardware.

Claro que a gigante do software não abrandou nos desenvolvimentos e, com frequência, apresenta novidades. É isso mesmo que a última build do programa Insiders traz, desta vez focada no Menu Iniciar e no que este tem para oferecer aos utilizadores.

Apresentada há poucas horas, a Build 22509 está limitada ainda aos utilizadores do programa Insiders do Windows 11. Segue o ciclo de desenvolvimento para este sistema, melhorando o que a Microsoft oferece aos seus utilizadores.

Menu Iniciar oferece agora muito mais

Uma das mais visíveis novidades desta build é mesmo o foco em melhorias e nalgumas alterações de peso no Menu Iniciar. Este conta agora com 3 níveis de personalização.

Esta configuração pode ser encontrada nas Definições do Windows 11, tendo agora uma área dedicada a esta novidade. Aqui podem escolher se querem mais ou menos marcadores ou mais ou menos recomendações de apps da Microsoft.

Outras novidades dedicadas ao Windows 11 da Microsoft nesta build

Outra melhoria que a Microsoft trouxe com esta build do programa Insiders foi uma integração ainda maior com o Edge. Este passa a poder usar o Narrador para ajudar os utilizadores a navegarem na Internet, sendo descrito o que estão a ver no browser do Windows 11.

A somar a estas duas novidades há ainda a normal correção de problema e a melhoria de desempenho geral. A Microsoft descreve de forma detalhada estas correções e revela que muitas se focam no desempenho geral do novo sistema operativo.

Esta build vai agora ser testada e analisada pelos utilizadores destas versões Dev do Windows 11. A Microsoft vai mais tarde corrigir eventuais falhas e lançar na versão final do seu sistema operativo, para todos os utilizadores usarem ao máximo.