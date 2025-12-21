UE aprova iniciativa para que mulheres possam abortar em qualquer Estado-membro
Esta semana, o Parlamento Europeu aprovou uma iniciativa dos cidadãos para facilitar o acesso ao aborto em toda a União Europeia (UE). Desta forma, as mulheres de países que restringem o aborto poderão interromper a gravidez noutro Estado-membro, gratuitamente.
O Parlamento Europeu aprovou, esta semana, uma resolução não vinculativa que solicita a criação de um fundo para ajudar as mulheres que não têm acesso a abortos seguros no seu país de origem.
Este mecanismo financeiro, que os eurodeputados aprovaram numa votação, permitirá aos membros da UE proporcionar acesso à interrupção da gravidez a qualquer mulher que seja legalmente impedida de o fazer no seu país de origem, o que é o caso em vários Estados-membros da UE.
Há ainda muitos países da UE onde não é possível abortar em segurança
De acordo com a resolução, o pedido dos cidadãos aborda o facto de muitas mulheres na Europa não terem acesso total a um aborto seguro e legal. Aliás, alguns países da UE têm leis altamente restritivas em matéria de direitos ao aborto.
Em Malta, por exemplo, está em vigor uma proibição total, onde o aborto não é permitido em nenhuma circunstância, enquanto na Polónia só é permitido quando a conceção resulta de violência sexual ou quando existe um risco para a saúde da mulher.
Outros países têm leis mais flexíveis, mas carecem de uma série de coisas:
- Proteções legais que descriminalizem totalmente o aborto;
- Ampla disponibilidade de serviços;
- Cobertura nacional de saúde ou informação liderada pelo governo sobre o assunto.
O mecanismo financeiro estará aberto a todos os países da UE numa base voluntária e será apoiado por fundos europeus. Os Estados-membros prestarão cuidados de aborto, conforme as suas leis nacionais.
Flexibilização do direito ao aborto
De acordo com o Atlas Europeu das Políticas de Aborto 2025, citado pelo Euronews, vários países da UE tomaram medidas para garantir o direito ao aborto seguro.
França, por exemplo, tornou-o um direito constitucional, enquanto o Luxemburgo e os Países Baixos eliminaram os períodos de espera obrigatórios.
Contexto português
Em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez (IVG) está legalmente permitida até às 10 semanas de gestação por opção da mulher, com requisitos como entrevista e período de reflexão.
Depois disso, existem condições específicas (por exemplo, até 16 semanas por violação ou indicação médica, e até 24 semanas por malformações fetais), e não há limites se estiver em risco a vida da gestante. Este quadro legal existe desde 2007.
Entretanto, debates sobre possíveis alterações, incluindo propostas para alargar o prazo legal para além de 10 semanas, têm ocorrido no Parlamento.
Recentemente, especialistas e sociedades médicas defenderam uma revisão da lei, no sentido de estender o prazo para pelo menos 12 semanas, considerando que o atual prazo é um dos mais restritivos da Europa.
Cidadãos apelaram pelo direito ao aborto
O Parlamento Europeu redigiu a sua resolução em resposta a uma Iniciativa de Cidadania Europeia (em inglês, ICE), "A minha voz, a minha escolha", que recolheu 1.124.513 assinaturas em todos os 27 países e solicitou a melhoria do acesso ao aborto seguro na Europa.
As ICE são ferramentas que permitem aos cidadãos comuns apelar às instituições da UE para proporem nova legislação.
Se uma iniciativa obtiver o apoio de pelo menos um milhão de pessoas em pelo menos sete países da UE, deve ser discutida pelo Parlamento Europeu, enquanto a Comissão Europeia tem um prazo para definir medidas legislativas ou justificar a sua não adoção.
O texto do Parlamento, que esclarece a sua posição sobre o assunto, foi aprovado por 358 votos a favor, 202 contra e 79 abstenções.
Na resolução, o Parlamento reiterou o seu apelo para incluir o direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, um pedido aprovado, pela primeira vez, pelo Parlamento, em abril de 2024.
depois andam a queixar-se da baixa natalidade com estas políticas ideológicas de e3xtrema esquerda a europa esta desaparecendo do mapa
É melhor deixarem crianças que não são bem vindas virem ao mundo para serem marginais ou psicopatas?
A natalidade só importa quando é pretendida, até pais que querem ser pais muitas vezes falham, imagina os que não querem
Sabes la tu o que essas criancas poderiam vir a ser Ze. Ate de uma familia de psicopatas pode nascer um anjo. Os misterios de Deus esta em todo o lado. Sou a favor da vida nao do aborto.
yah porque forçar pessoas a ter filhos não é nada dictatorial.
nunca vou entender pessoas que são contra direitos individuais
Existe uma certa direita que quer por o povo ao nível de gado…
Concordo que a decisão de matar uma criança, só deve ser poder ser aplicada, em casos de deficiencia ou violação.
As crianças não teem culpa. elas são geradas pelos progenitores, que são os responsaveis pela comcepção da criança.
Os nossos actos devem ser responsabilizados.
Não podemos agir de forma irresponsavel, e depois querer matar a criança, que n~´ao tem culpa nenhuma do que nós fizemos.
Nesse caso, não esteremos apenas a cometer 1 erro(a concepção da criança), mas sim um monstruoso ainda maior ( o assasinato da criança ).
1 erro não se apaga cometendo um ainda maior, 1 erro apaga-se corrigindo a nossa postura, e assumindo as responsabilidades dos nossos actos, e dando o maximo de amor e carinho á criança, que é sangue do nosso sangue.
Um Pai, ou uma Mae que tem desejos de matar um filho, deve ter aconselhamento psiquiátrico.
Acho muito bem, ver se o SNS ganha vergonha na cara de tratar a IVG como um tabu e de fazer muitas mulheres que passam pelo processo ultrapassarem o prazo e forçarem as mulheres a que não tenham ultra alternativa senão fazê-lo a título privado noutro país, e as que não podem são mães sem o pretenderem.
Vergonha do SNS e dos seus “profissionais” de saúde.