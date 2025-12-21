PplWare Mobile

UE aprova iniciativa para que mulheres possam abortar em qualquer Estado-membro

Autor: Ana Sofia Neto

  1. César Boaventura says:
    21 de Dezembro de 2025 às 11:30

    depois andam a queixar-se da baixa natalidade com estas políticas ideológicas de e3xtrema esquerda a europa esta desaparecendo do mapa

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      21 de Dezembro de 2025 às 12:33

      É melhor deixarem crianças que não são bem vindas virem ao mundo para serem marginais ou psicopatas?
      A natalidade só importa quando é pretendida, até pais que querem ser pais muitas vezes falham, imagina os que não querem

      Responder
      • Profeta says:
        21 de Dezembro de 2025 às 13:26

        Sabes la tu o que essas criancas poderiam vir a ser Ze. Ate de uma familia de psicopatas pode nascer um anjo. Os misterios de Deus esta em todo o lado. Sou a favor da vida nao do aborto.

        Responder
    • Carlos says:
      21 de Dezembro de 2025 às 12:52

      yah porque forçar pessoas a ter filhos não é nada dictatorial.

      nunca vou entender pessoas que são contra direitos individuais

      Responder
    • Gringo Bandido says:
      21 de Dezembro de 2025 às 13:36

      Existe uma certa direita que quer por o povo ao nível de gado…

      Responder
    • Pedro says:
      21 de Dezembro de 2025 às 13:50

      Concordo que a decisão de matar uma criança, só deve ser poder ser aplicada, em casos de deficiencia ou violação.

      As crianças não teem culpa. elas são geradas pelos progenitores, que são os responsaveis pela comcepção da criança.
      Os nossos actos devem ser responsabilizados.
      Não podemos agir de forma irresponsavel, e depois querer matar a criança, que n~´ao tem culpa nenhuma do que nós fizemos.

      Nesse caso, não esteremos apenas a cometer 1 erro(a concepção da criança), mas sim um monstruoso ainda maior ( o assasinato da criança ).
      1 erro não se apaga cometendo um ainda maior, 1 erro apaga-se corrigindo a nossa postura, e assumindo as responsabilidades dos nossos actos, e dando o maximo de amor e carinho á criança, que é sangue do nosso sangue.

      Um Pai, ou uma Mae que tem desejos de matar um filho, deve ter aconselhamento psiquiátrico.

      Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    21 de Dezembro de 2025 às 12:36

    Acho muito bem, ver se o SNS ganha vergonha na cara de tratar a IVG como um tabu e de fazer muitas mulheres que passam pelo processo ultrapassarem o prazo e forçarem as mulheres a que não tenham ultra alternativa senão fazê-lo a título privado noutro país, e as que não podem são mães sem o pretenderem.
    Vergonha do SNS e dos seus “profissionais” de saúde.

    Responder

