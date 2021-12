Falência da SpaceX pode deitar Marte “por terra”… diz Elon Musk

Elon Musk enviou um e-mail aos funcionários da SpaceX com um aviso sério: a empresa não vai bem e o desenvolvimento dos motores Raptor deve ser acelerado para não cair em "risco genuíno de falência".

Sim, estes são os motores que fazem parte da nave estelar, a nave que Musk quer usar para ir a Marte.

SpaceX: "Precisamos recuperar-nos do que é francamente um desastre"

Num e-mail enviado aos funcionários da SpaceX, Elon Musk abordou a 'crise' da produção do motor Starship Raptor e disse que a empresa poderá enfrentar um 'risco genuíno de falência', se não conseguir atingir uma taxa de testes de voo da Starship de uma vez a cada duas semanas, no próximo ano.

A SpaceX desenvolve atualmente o seu próximo foguete, Starship, em Boca Chica, no Texas. A nave estelar é o veículo com o qual Musk planeia levar a humanidade a Marte. Antes disso, contudo, a nave irá levar de novo os humanos ao solo lunar, no programa Artemis.

Contudo, antes que a Starship possa transportar humanos a qualquer lugar, a SpaceX precisará resolver os seus problemas de produção de motores.

O principal desafio é conseguir testar os 39 motores Raptor, que ainda não foram testados.

A Lua ali tão perto e Marte poderá ser uma miragem

As palavras do CEO da empresa não foram circunstanciais. Aliás, a preocupação é genuína ao ponto de ele próprio ter cancelado os seus planos de férias para o Dia de Ação de Graças.

Segundo Musk, a ajuda de todos é necessária para o que ele diz ser "francamente um desastre". Os primeiros testes orbitais devem ser feitos em dois ou três meses, embora já tenha deixado o aviso que nem tudo tem que dar certo à primeira vez.

Este investimento deverá ter um retorno considerável do serviço Starlink. Este é o serviço de Internet via satélite de Musk. A plataforma disruptiva de servir sinal de internet via satélite para qualquer parte do planeta está a crescer em número de utilizadores.

Contudo, este crescimento e o natural retorno depende exatamente dos voos da nave estelar para continuar a enviar mais satélites para a órbita baixa da Terra.

Portanto, a agenda não é exatamente clara: a licença que eles têm para este projeto tem uma data de validade e, se excederem, não poderão oferecer mais o serviço. Adeus utilizadores, adeus receita e adeus aos milhões vindos de financiamentos.

Em resumo, todo o sucesso ou desastre depende dos motores Raptor. Estes são a pedra angular de uma agenda espacial ambiciosa, mas que não tem financiamento ilimitado.

Ou a nave começa a lançar satélites para o espaço, ou vão começar a aparecer problemas nesta corrida espacial entre empresas privadas que temos visto há algum tempo.