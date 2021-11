CTO da AMD diz que a escassez de chips ainda vai durar até 2023

A escassez de chips ainda está bem presente nos nossos dias e certamente que terá um impacto significativo durante a época natalícia. Isto porque os equipamentos tecnológicos são sempre uma das escolhas preferidas dos consumidores, e alguns dos mais procurados equipamentos, como as consolas e computadores de última geração, têm o seu stock bastante limitado ou quase inexistente nalguns casos.

Mas parece que este problema não vai ficar resolvido em breve, até porque a pandemia da COVID-19 está novamente a atacar numa nova vaga e, por conseguinte, as fábricas podem ver os seus trabalhos ainda mais condicionados. Segundo a visão de Mark Papermaster, CTO da AMD, a escassez de chips ainda vai durar até ao ano de 2023.

CTO da AMD diz que a escassez de chips vai durar até 2023

Mark Papermaster é Chief Technology Officer (CTO) da AMD e revelou alguns detalhes interessantes numa recente entrevista ao BusinessLine. Em concreto, o executivo falou sobre a escassez de chips e problemas relacionados com atrasos no envio de produtos.

E se anteriormente a CEO Lisa Su considerava que a falta de componentes iria acabar no segundo semestre de 2022, Mark não está assim tão confiante agora e adianta que a escassez ainda se vai manter em 2023. No entanto é esperado que haja algum alívio e maior fluidez na indústria a partir da segunda metade do próximo ano. Mas a normalidade provavelmente só acontecerá no ano seguinte.

Segundo o CTO:

Nos nossos mercados veremos uma melhoria na oferta durante o segundo semestre de 2022 até 2023. É esta a altura em que estamos a projetar a normalidade do equilíbrio entre a oferta e a procura.

O executivo adianta também que o facto de a AMD manter relações próximas com fabricantes de chips e fornecedores permitem-lhe resistir a esta 'tempestade'. E o facto de a Intel ter estado um pouco 'na sombra' nos últimos tempos também ajudou a que a empresa crescesse nalguns setores.

Em 2021 prevemos um crescimento de receita de 65% em relação a 2020. Podemos atingir esse crescimento apenas graças ao excelente trabalho da nossa rede de fornecimento.

Portanto, tudo indica que ainda teremos o fantasma da escassez de chips a assombrar-nos durante mais alguns longos meses. E provavelmente alguns produtos não serão oferecidos neste Natal devido a isso mesmo.