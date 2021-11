A época de Black Friday é propícia para comprar equipamentos de maior valor. Há promoções que compensam bastante o investimento, sendo o segmento dos computadores um deles.

Se aproveitou as promoções para adquirir um novo computador, saiba que é cada vez mais relevante ter um bom software que lhe garanta proteção, não só ao nível de "anti-vírus", mas a muitos outros níveis, como VPN, gestão de passwords ou até mesmo controlo parental. O Norton 360 pode ser uma das melhores soluções para si e pode testar de forma completa e gratuita durante 2 meses.

PC novo, só com mais proteção

Para quem aproveitou a Black Friday para comprar um novo computador, há que o equipar agora com o melhor software. É claro que, neste rol de opções, há que entrar um bom e robusto software de segurança.

As ameaças e desafios de quem navega na Internet atualmente necessitam de algo mais além que um simples "antivírus". É por isso que o Norton 360, além dessa camada de proteção, ainda oferece mais aos seus utilizadores, garantindo, portanto, maior segurança.

Quando falamos então em proteção estamos a falar nas ameaças "em tempo real". Ou seja, o Norton 360 oferece aos dispositivos proteção contra ameaças online existentes e emergentes. Além disso, ajuda a proteger as suas informações privadas e financeiras quando navega online.

A solução de segurança tem por base a inteligência artificial e a aprendizagem automática, havendo uma constante monitorização das ameaças online em todo o mundo para ajudar a proteger os dispositivos contra vírus, malware, spyware e ransomware.

Além deste tipo de proteção, destacam-se ainda:

Gestor de palavras-passe

Smart Firewall para PC ou Firewall para Mac

100% Promessa de proteção contra vírus

50 GB de Backup na nuvem para PC

Secure VPN para ajudar a proteger contra ataques de DDoS e doxxing

SafeCam para PC

Suporte 24 horas

Controlo parental e até um horário de aulas

Uma informação relevante passa por explicar o papel da Smart Firewall for PC. Esta monitoriza o tráfego de rede enviado e recebido no seu computador quando está ligado à Internet, ajudando, portanto, a bloquear tráfego suspeito. Deste modo, ajuda a proteger os seus dados e ficheiros pessoais contra ataques maliciosos e olhares intrometidos.

Para os jogadores, há ainda um serviço desenhado para este cenário. O Norton 360 for Gamers, além de toda a proteção, ainda tem um otimizador de jogo, as notificações habituais não aparecem para incomodar enquanto joga e ainda há um modo de deteção de ecrã inteiro, para suprimir a maioria dos alertas do Windows.

Preço e disponibilidade do Norton 360

Poderá testar o serviço Norton 360 Deluxe ou Norton 360 for Gamers por um período gratuito de dois meses, através desta ligação. Depois desse período de avaliação, terá acesso a um preço exclusivo para o plano de um ano.

Norton 360