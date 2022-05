E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de algumas novidades que chegarão com a Google I/O 2022, demos a conhecer os novos DJI Mini 3 Pro e Razer Viper V2 Pro, analisámos os Sony LinkBuds WF-L900, e muito mais.

No mundo do Android, encontrar um smartphone pequeno não é tarefa fácil. Ainda que hoje a maioria dos utilizadores dê preferência a ecrãs de grandes dimensões, a verdade é que ainda existe procura para versões mais pequenas, mas a oferta é quase nula. A Cubot está a preparar uma solução para estas necessidades.

O Cubot Pocket está a chegar com ecrã de 4 polegadas.

A Lua tem água e já várias agências espaciais descobriram indícios dessa realidade. Um relatório publicado no início deste ano, referiu que a sonda chinesa Chang'e-5 alegadamente encontrou água lunar. As regiões polares da Lua poderão conter até 3.500 quilómetros cúbicos de água líquida subsuperficial.

Uma das questões levantadas é a proveniência da água e sabe-se que nem toda a água da Lua vem da sua própria superfície. Alguma desta água terá sido captada a partir da atmosfera da Terra.

Já ouviu falar no Freedom Ship? A imaginação não tem limites e o Homem consegue criar coisas extraordinárias. Já imaginou um mega navio, que funciona como uma cidade flutuante, que possa levar até 100 mil pessoas?

É este o projeto Freedom Ship que é uma autêntica loucura.

Depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, foram vários os países que começaram a realizar testes com artilharia pesada. Até a pópria Rússia mostrou e fez testes, recentemente, com mísseis super poderoso (Sarmat), que têm a capacidade, por exemplo, de atacar os EUA.

Os EUA também têm realizado alguns testes e recentemente foi feito um "teste secreto" com mísseis hipersónicos.

É verdade que o mundo dos drones perdeu um pouco o interesse que tinha em outros tempos (especialmente ao nível doméstico), no entanto, a indústria deste tipo de equipamentos continua bastante ativa.

Hoje foi revelado o novo drone DJI Mini 3 Pro. Saibam quais as principais melhorias face às versões anteriores.

Estamos a poucas horas do evento mais importante do ano para a Google. Falamos da I/O, onde a gigante das pesquisas se prepara para revelar as muitas novidades que tem preparadas para o ano que está a começar.

Se tudo está ainda no segredo máximo, mesmo com algumas fugas de informação, há já algumas novidades que estão a ser avançadas de forma oficial. Foi a Google que as mostrou, abrindo caminho para um lote de novidades que iremos conhecer muito em breve.

A Razer é atualmente uma das marcas mais populares no segmento gaming, tendo no seu portfólio vários equipamentos destinados a oferecer uma melhor e mais eficaz experiência aos utilizadores, como foco especial naqueles que jogam.

E a marca norte-americana está constantemente a anunciar e a lançar novos produtos. Recentemente anunciou o Viper V2 Pro, que é o rato mais leve do mundo ao pesar apenas 58 gramas.

A EA Sports anunciou recentemente a criação do maior clube de futebol do Mundo: EA SPORTS FC.

Esta noticia vem no seguimento do anuncio do final da parceria, de mais de 3 décadas, com a FIFA (tal como aqui anunciámos).

Haviam rumores que a Google estava a preparar novo hardware, que iria explorar e retirar ainda mais do Android. Sabia-se já muito, mas as novidades aguardavam-se.

Esse mistério foi agora revelado e surgiu o Google Pixel 6a. Este será o novo smartphone da gigante das pesquisas, para retirar ainda mais do Android.

Quando conhecemos os auscultadores Sony LinkBuds, pareceram ser, de imediato, o produto de áudio mais exclusivo lançado até agora. Em grande parte, esta distinção deve-se ao seu design e à nova filosofia de "encaixar na orelha". Depois de os usarmos algum tempo, há coisas que adorámos, outras que gostamos menos, mas o saldo... bom, o saldo é positivo.

Depois de testarmos vários modelos Sony, há desde logo um pormenor a reter mal se abre a caixa: finalmente os auscultadores têm um nome que não parece uma palavra-passe. Mas agora vamos ao resto e que é interessante de se conhecer.

Estamos ainda a alguns anos de ver nas nossas estradas os carros a terem total autonomia de decisão. Contudo, não será por falta de tecnologia e as marcas de automóveis já imaginam como os seus carros irão navegar com os passageiros a bordo. A Hyundai colaborou com a Motional para desenvolver o IONIQ 5 Robotáxi, equipando-o com tecnologia de condução autónoma de última geração.

Confiaria nos sistemas de condução sem intervenção ativa humana para o conduzir?

É uma estrutura com o tamanho de 4 campos de futebol e que em julho deste ano estará pronta para começar produzir energia. Segundo informações, este é o maior parque flutuante solar da Europa e irá gerar 7,5 gigawatts-hora por ano.

A estrutura, que está instalada na barragem, do Alqueva, é propriedade da EDP e conta com 12 mil painéis solares.

Quando o assunto é a indústria tecnológica, quase que nos esquecemos da Samsung, uma vez que este setor é dominado sobretudo pela taiwanesa TSMC. No entanto a empresa sul-coreana continua focada na sua missão de trazer os melhores e mais avançados chips para o mercado.

De acordo com as mais recentes informações, a Samsung conseguiu reduzir até 50% o consumo energético dos seus chips de 3 nm. Para além disso obteve também uma melhoria ao nível do desempenho e na eficiência na área.