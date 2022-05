Portugal tem pronto a gerar energia o maior parque solar flutuante da Europa

É uma estrutura com o tamanho de 4 campos de futebol e que em julho deste ano estará pronta para começar produzir energia. Segundo informações, este é o maior parque flutuante solar da Europa e irá gerar 7,5 gigawatts-hora por ano.

A estrutura, que está instalada na barragem, do Alqueva, é propriedade da EDP e conta com 12 mil painéis solares.

Maior parque solar flutuante da Europa instalado no Alqueva

O parque solar foi construído pela principal concessionária de energia de Portugal, a EDP (Energia de Portugal), no maior lago artificial da Europa Ocidental, no reservatório do Alqueva.

Um vasto conjunto de 12.000 painéis solares, do tamanho de quatro campos de futebol, é movido por dois rebocadores até à sua amarração.

Os painéis solares também serão emparelhados com baterias de lítio que podem armazenar 2 GWh. Esta produção poderá abastecer cerca de 1.500 residências.

Portugal planeia reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados à medida que os preços aumentam desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Atualmente, o país depende da Rússia para cerca de 10% do seu gás natural, e este novo parque solar flutuante reduzirá esta dependência.

Segundo o que Miguel Patena, administrador do grupo EDP responsável pelo projeto solar, a eletricidade produzida a partir do parque flutuante, com capacidade instalada de 5 megawatts (MW), custará um terço da produzida a partir de uma central a gás.

Este projeto é o maior parque solar flutuante numa hidrelétrica na Europa, é uma ótima referência.

Disse Miguel Patena.

Ana Paula Marques, administradora executiva da EDP, disse que o projeto do Alqueva faz parte da estratégia da EDP "de ficar 100% verde até 2030". A energia hidroelétrica e outras renováveis ​​representam atualmente 78% dos 25,6 GW de capacidade instalada da EDP.

Em 2017, a EDP instalou o primeiro projeto solar flutuante piloto na Europa com 840 painéis na barragem do Alto Rabagão para testar como a energia hídrica e solar se podem complementar.

A EDP já tem planos de expansão do projeto Alqueva e garantiu o direito de construir um segundo parque flutuante com 70 MW de capacidade instalada em abril.