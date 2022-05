Com cada vez mais dados dos utilizadores presentes no Android, a Google tem de garantir uma proteção cada vez maior. Precisa de controlar o acesso e limitar que apps lhe acedem de forma direta e total.

No que toca aos dados de desporto, a solução foi agora apresentada e está muito perto de chegar. A app Health Connect está disponível e será o ponto de controlo para todos estes dados, tal como os utilizadores do Android queriam.

Foi na I/O que a Google revelou como vai trazer uma proteção adicional aos utilizadores do Android. Quer limitar este acesso e garantir uma proteção adicional aos dados dos utilizadores, em especial os associados ao desporto.

Vai garantir que apenas as apps que o utilizador escolher podem aceder a esta informação, detalhando que dados podem ser consultados, por tipo. O controlo é fino e muito detalhado, revertendo para os utilizadores a parte positiva desta gestão.

Ao mesmo tempo, estes dados deixam de ser consultados e associados aos utilizadores. Haverá a possibilidade de os anonimizar. Desta forma as apps de desporto não conseguem tipificar os utilizadores, protegendo-os ainda mais.

Naturalmente que este controlo está aplicado a todas as apps da Google no Android que podem ter acesso e precisam de dados de desporto. Além disso, será alargado a outras apps dentro do ecossistema Android, que assim passam a ter este controlo.

Com a app Connected Health o utilizador poderá também indicar de que dispositivos os dados podem ser recolhidos e partilhados. Será a ferramenta perfeita no Android para tratar de todos estes dados, fazendo a ponte entre a informação e as apps que as consomem e apresentam a informação.

Esta era uma app que há algum tempo se esperava no Android. A Google consegue assim gerir a informação que os gadgets geram e a forma como esta é consumida pelas apps de desporto. A app Connected Health está já na Play Store, ainda que num acesso antecipado.