Há muito que se fala da possibilidade da Apple adotar uma interface USB-C no iPhone. A gigante de Cupertino tem procurado manter a sua porta Lightning, mas as pressões da UE e de outras entidades têm aumentado.

Com este caminho a ter de ser uma realidade em breve, a Apple estará já a dar passos nesse sentido. Informações recentes revelam agora que a criadora do iPhone terá já iniciado os testes para lançar esta novidade no seu smartphone.

Uma mudança grande que a Apple prepara

A interface USB-C é já uma realidade em muitos produtos da Apple. Foi esta a solução que a empresa escolheu para equipar os seus MacBook há alguns anos e que está atualmente a aplicar no iPad, como uma interface mais rápida e mais universal.

Será também o USB-C que em breve será encontrado no iPhone, segundo o que foi agora avançado pela Bloomberg. Esta não é uma novidade, que já esta semana tinha tomado forma segundo rumores associados à cadeia de produção.

Porta USB-C e um adaptador a caminho

A grande diferença agora é que a informação existente dá conta de que os testes foram iniciados e que a Apple terá também uma novidade neste processo. Além da migração para a porta USB-C, a empresa estará também a testar um novo adaptador.

Este será capaz de converter a porta USB-C para o conetor Lightning, o atual padrão do iPhone. Com esta nova proposta, os utilizadores do novo iPhone vão poder manter os seus periféricos mais antigos e outros que demorem a ser convertidos para a nova proposta de ligação.

Tudo deverá chegar com o iPhone de 2023

Outra informação importante, e que vinha a ser veiculada, dá conta de que estas novidades não vão chegar com o modelo de 2022 do iPhone. A Apple estará a guardar para 2023 a chegada desta transformação importante para o iPhone e para a própria marca.

Parece certa esta mudança que a Apple vai trazer ao iPhone. A imposição da UE neste campo deverá ter um peso importante, mas ao mesmo tempo irá facilitar a vida aos utilizadores, que assim passam a poder usar apenas um cabo e uma ligação em todos os seus equipamentos da marca.