iPhone 15 da Apple será o primeiro com USB-C, afirma Kuo

Para os utilizadores Apple, usar a porta Lightning foi um salto qualitativo quando o mundo mobile ainda se ligava por uma porta micro-USB. Contudo, com o aparecimento da tecnologia USB-C, a nova ficha trouxe mais velocidade de transferência de dados. O que é um passo em frente, face ao que a Apple oferece. Aliás, a empresa de Cupertino começou há uns anos a usar essa tecnologia nos iPads da linha Pro, assim como nos computadores Mac. Falta então o iPhone.

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, o "iPhone 15" de 2023 abandonará o conector Lightning e usará o USB-C.

Apesar de não haver qualquer informação oficial, existem indícios que podem dar algumas indicações dos passos que a Apple dará neste sentido. Principalmente avaliando as novas parcerias que a empresa fecha no que toca aos seus fornecedores. Como tal, Kuo que esta transição só aparecerá no iPhone de 2023.

É verdade que existem rumores periódicos de que a Apple migrará do Lightning para o USB-C sempre no iPhone seguinte e este rumor tem já alguns anos. Além disso, sabemos que a UE faz pressão para que haja uma uniformização nesta norma e quer que todos os fabricantes a adotem.

Nesse sentido, numa nova série de tweets, Ming-Chi Kuo diz acreditar que isso acontecerá com o "iPhone 15".

Os tweets recentes de Kuo foram principalmente as suas previsões, e não com base em qualquer evidência da cadeia de fornecedores. Contudo, ele refere que esta nova informação é da sua "última investigação", presumivelmente desses tais fornecedores.

Portanto, se ele estiver correto, um lançamento em 2023 marcaria o fim do conector Lightning como cabo de carregamento principal da Apple, após 13 anos. O USB-C foi lançado logo após o Lightning em 2012, mas a Apple só começou a usar o USB-C em 2015, no MacBook Air de 12 polegadas. A Apple fez parte do consórcio de engenharia que desenvolver esta porta USB.