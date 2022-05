YouTube vai permitir oferecer subscrições de canais pagos como a Twitch

A oferta de subscrições de serviços é cada vez mais uma opção para as empresas que os detém e uma ótima solução para criadores de conteúdo. O YouTube vai seguir esse caminho.

Muito em breve, a plataforma de streaming de vídeos terá assinaturas de canais pagos para oferta tal como a Twitch.

O YouTube parece estar a importar alguns dos recursos mais interessantes da plataforma Twitch, mas que no fundo seguem a tendência daquilo que o próprio público vai exigindo.

A partir de hoje, o YouTube começará a dar a fãs e criadores a possibilidade de presentear com assinaturas de canais pagos. No Twitter são vários os streamers que têm vindo a dar essa notícia, com grande efusividade, já que será uma nova forma de monetizar o seu trabalho.

As subscrições de presente têm sido um recurso popular na Twitch, um dos principais serviços rivais do YouTube Gaming. Muitos streamers veem estas assinaturas como uma forma fácil de gerar receita enquanto constroem a sua comunidade.

Para os criadores de conteúdo, que podem receber doações, a oferta de subscrições acaba por ser mais vantajosa, uma vez que além de entrar dinheiro, ainda surgem novos seguidores que poderão ser também eles potenciais financiadores do seu trabalho.

Este recurso está a partir de hoje disponível, ainda que em fase beta, para utilizadores do YouTube Gaming nos Estados Unidos e no Reino Unido. Há que relembrar que este não é o primeiro recursos para este universo lançado recentemente pelo YouTube e onde se vê uma clara inspiração no serviço da Twitch.

Em breve deverão surgir mais pormenores relativos aos presentes de assinaturas de canais pagos, inclusivamente, perceber se este será um recurso que será alargado a mais países em breve.